Тан Жэньцзянь в воскресенье был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за получение взяток в особо крупном размере, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно приговору, вынесенному Народным судом средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/, Тан Жэньцзянь, который также был секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, был пожизненно лишен политических прав. Все его личное имущество, а также незаконные доходы будут конфискованы и удержаны в пользу государства.

Как было установлено, в период с 2007 по 2024 гг. Тан Жэньцзянь, занимая различные должности как на центральном, так и на местном уровнях, злоупотреблял своим служебным положением, чтобы помочь соответствующим организациям и индивидуальным лицам в таких вопросах, как хозяйственная деятельность, заключение контрактов на проекты и кадровые перестановки. Взамен он получил финансовые или материальные ценности на общую сумму более 268 млн юаней /около 38 млн долл. США/.

Суд полагает, что за преступления Тан Жэньцзяня, которые нанесли серьезный ущерб интересам государства и народа, ему должен быть вынесен смертный приговор. Однако, учитывая признание им своей вины и возврат незаконных доходов и другие смягчающие обстоятельства, суд в своем окончательном решении проявил снисходительность.

Данное дело было рассмотрено судом 25 июля. В ходе судебного разбирательства сторона обвинения представила доказательства причастности обвиняемого к указанным преступлениям. Подсудимый и его адвокаты проверили их, после чего стороны провели прения. Тан Жэньцзянь признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном в своем последнем слове.