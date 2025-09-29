Экс-министру сельского хозяйства КНР вынесен смертный приговор

Китай
85
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Тан Жэньцзянь в воскресенье был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за получение взяток в особо крупном размере, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно приговору, вынесенному Народным судом средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/, Тан Жэньцзянь, который также был секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, был пожизненно лишен политических прав. Все его личное имущество, а также незаконные доходы будут конфискованы и удержаны в пользу государства.

Как было установлено, в период с 2007 по 2024 гг. Тан Жэньцзянь, занимая различные должности как на центральном, так и на местном уровнях, злоупотреблял своим служебным положением, чтобы помочь соответствующим организациям и индивидуальным лицам в таких вопросах, как хозяйственная деятельность, заключение контрактов на проекты и кадровые перестановки. Взамен он получил финансовые или материальные ценности на общую сумму более 268 млн юаней /около 38 млн долл. США/.

Суд полагает, что за преступления Тан Жэньцзяня, которые нанесли серьезный ущерб интересам государства и народа, ему должен быть вынесен смертный приговор. Однако, учитывая признание им своей вины и возврат незаконных доходов и другие смягчающие обстоятельства, суд в своем окончательном решении проявил снисходительность.

Данное дело было рассмотрено судом 25 июля. В ходе судебного разбирательства сторона обвинения представила доказательства причастности обвиняемого к указанным преступлениям. Подсудимый и его адвокаты проверили их, после чего стороны провели прения. Тан Жэньцзянь признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном в своем последнем слове.

#Китай #приговор #министр #смертная казнь

Популярное

Все
Сменился министр просвещения Казахстана
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
Глава МСХ проверил ход реализации проекта по возрождению сорта «Апорт»
Жаслан Мадиев возглавил новое министерство
Театр «Астана Балет» завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца
В Акорде разъяснили последние кадровые перестановки
Жандос Умиралиев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Новые учебники апробируют в казахстанских школах
Милад Карими стал победителем этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике
Группу квартирных воров задержали в Туркестанской области
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Экс-министру сельского хозяйства КНР вынесен смертный приговор
Президента Италии торжественно встретили в Акорде
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Четыре страны признали палестинское государство
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Олимпиады в цифровом формате: платформу SMART Daryn разработали в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова

Читайте также

В США подписали сделку с Китаем о TikTok
В Китае построили самый высокий мост в мире
В Китае запустили самую высокую плотину в мире
Токаев выступил на Совещании высокого уровня по глобальным …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]