Экспедиция "Менiң елiм – Мәңгiлiк Ел" добралась до Алтая

Общество
652
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Руководитель экспедиции Евгений Рибалко считает, что это глубоко символично, поскольку теперь их путь пойдет по маршруту "от Алтая до Каспия". Надо ли говорить о том, что его и попутчиков глубоко тронуло то, как прошла встреча на границе Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей: жители Бескарагайского района вышли к ним с хлебом–солью, приветствовали песнями и танцами, а тон задавали представители национальных культурных центров, передает kazpravda.kz.

Долгожданных гостей с нетерпением ждали и в областном центре. И первым объектом посещения здесь стал Левобережный этнографический природно–ландшафтный музей, раскинувшийся на территории 120 га. По словам Евгения Рибалко, в наибольшей степени впечатлила, конечно же, этнодеревня – ноу-хау восточноказахстанцев, которую в 2010 году открывал Президент страны. Массу впечатлений доставило знакомство с уникальными экспонатами, внутренним убранством построенных здесь усадеб, за каждой из которых закреплены этнокультурные объединения региона.

С особым чувством члены экспедиции отправлялись на завод "Азия Авто". Дело в том, что тысячи километров пути они преодолевали на автомобилях отечественной сборки, которые с честью выдержали необычный тест–драйв. На вопрос о качестве казахстанских дорог получили от прибывших издалека гостей вполне убедительный ответ: они не заслуживают резкой критики. И порядка 70% из тех, по которым проехала экспедиция, довольно комфортные. Ну а на трети протестированных дорог велись различные ремонтные работы.    

В Восточно-Казахстанском государственном техническом университете состоялась встреча со студенческой молодежью.  

– Глава государства выступил с национальной идеей "Мәңгілік Ел", и экспедиция наглядно демонстрирует ее горячую поддержку всеми казахстанцами, – отметил в своем выступлении заместитель акима области Жаксылык Омар. Студенты ВКГТУ приготовили оригинальные сообщения жителям страны и оставили их на специальной "Карте пожеланий", с ней по ходу следования экспедиции будет знакомиться молодежь других регионов страны.

– Коллектив нашего университета с большим энтузиазмом воспринял всеобъемлющую патриотическую акцию, участниками которой мы почувствовали себя особенно в эти дни, – отметил в своем приветственном обращении ректор вуза академик Нурлан Темирбеков.

Сегодня один из экипажей с раннего утра отправляется в Риддер, где будет знакомиться с природными красотами региона. Членам другого экипажа предстоит не менее увлекательное путешествие в зону отдыха "Алтайские Альпы". Разумеется, все будет фотографироваться и сниматься на видео, чтобы, приехав в другой регион нашей Родины, показать ее жителям все великолепие природы востока. Основная цель экспедиции "Менiң елiм – Мәңгiлiк Ел: Каспийден Алтайға дейiн", по словам ее участников, – в единении и сплоченности казахстанцев.

– Мы получили незабываемые впечатления и в полной мере прочувствовали духовное богатство и патриотический настрой восточноказахстанцев, – сказал руководитель экспедиции Евгений Рибалко.

Популярное

Все
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Карагандинский клуб дзюдо «Jenys» успешно преодолел групповую стадию нового международного проекта – Континентальной лиги дзюдо
В столице проведена имитация запуска первого экипажа экспериментального космического модуля Space Nomad
Паводок в Северо-Казахстанской области набрал такую силу, что местные власти вынуждены снимать с привязи понтонные мосты
Развитие этноспорта, а также подготовку к V Всемирным играм кочевников обсудили в Астане
Права более 600 начинающих предпринимателей защитила Антикоррупционная служба области Жетысу
Об экологической ситуации в республике на брифинге в службе СЦК журналистам рассказали представители Министерства экологии и природных ресурсов РК
В Восточном Казахстане начался пожароопасный сезон
Органы прокуратуры и уполномоченный по правам человека объединяют усилия в работе по противодействию пыткам
Воспитанники Специальной школы-интерната № 3 Семея получили в подарок оборудование на сумму 21 млн тенге
Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился в Москве с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным
Практически треть всего удешевленного дизельного топлива, преду­смотренного на нынешние весенне-полевые работы, уже использована механизаторами области Жетысу
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам развития Шымкента
Халтура не пройдет
2 рыбака провалились под лед и утонули в Павлодарской области
В гармонии с собой и миром
Пропавшую больше недели назад девочку ищут в Атырау
Астана торжествует в Ташкенте
От омоложения до разочарования – один шаг
Судьба свела их на войне
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Еще одна авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Трех человек нашли мертвыми в доме в СКО
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау

Читайте также

Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискрим…
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ п…
Сахар и мясо кур продавали по завышенной цене в Ұлытауской …
7-летнюю дочь бывшего казахстанского боевика вернул из Сири…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]