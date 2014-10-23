Экспедиция "Менiң елiм – Мәңгiлiк Ел" добралась до Алтая Общество 652 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Руководитель экспедиции Евгений Рибалко считает, что это глубоко символично, поскольку теперь их путь пойдет по маршруту "от Алтая до Каспия". Надо ли говорить о том, что его и попутчиков глубоко тронуло то, как прошла встреча на границе Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей: жители Бескарагайского района вышли к ним с хлебом–солью, приветствовали песнями и танцами, а тон задавали представители национальных культурных центров, передает kazpravda.kz.



Долгожданных гостей с нетерпением ждали и в областном центре. И первым объектом посещения здесь стал Левобережный этнографический природно–ландшафтный музей, раскинувшийся на территории 120 га. По словам Евгения Рибалко, в наибольшей степени впечатлила, конечно же, этнодеревня – ноу-хау восточноказахстанцев, которую в 2010 году открывал Президент страны. Массу впечатлений доставило знакомство с уникальными экспонатами, внутренним убранством построенных здесь усадеб, за каждой из которых закреплены этнокультурные объединения региона.



С особым чувством члены экспедиции отправлялись на завод "Азия Авто". Дело в том, что тысячи километров пути они преодолевали на автомобилях отечественной сборки, которые с честью выдержали необычный тест–драйв. На вопрос о качестве казахстанских дорог получили от прибывших издалека гостей вполне убедительный ответ: они не заслуживают резкой критики. И порядка 70% из тех, по которым проехала экспедиция, довольно комфортные. Ну а на трети протестированных дорог велись различные ремонтные работы.



В Восточно-Казахстанском государственном техническом университете состоялась встреча со студенческой молодежью.



– Глава государства выступил с национальной идеей "Мәңгілік Ел", и экспедиция наглядно демонстрирует ее горячую поддержку всеми казахстанцами, – отметил в своем выступлении заместитель акима области Жаксылык Омар. Студенты ВКГТУ приготовили оригинальные сообщения жителям страны и оставили их на специальной "Карте пожеланий", с ней по ходу следования экспедиции будет знакомиться молодежь других регионов страны.



– Коллектив нашего университета с большим энтузиазмом воспринял всеобъемлющую патриотическую акцию, участниками которой мы почувствовали себя особенно в эти дни, – отметил в своем приветственном обращении ректор вуза академик Нурлан Темирбеков.



Сегодня один из экипажей с раннего утра отправляется в Риддер, где будет знакомиться с природными красотами региона. Членам другого экипажа предстоит не менее увлекательное путешествие в зону отдыха "Алтайские Альпы". Разумеется, все будет фотографироваться и сниматься на видео, чтобы, приехав в другой регион нашей Родины, показать ее жителям все великолепие природы востока. Основная цель экспедиции "Менiң елiм – Мәңгiлiк Ел: Каспийден Алтайға дейiн", по словам ее участников, – в единении и сплоченности казахстанцев.



– Мы получили незабываемые впечатления и в полной мере прочувствовали духовное богатство и патриотический настрой восточноказахстанцев, – сказал руководитель экспедиции Евгений Рибалко.

