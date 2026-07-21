Эксперт «измерил» объем памяти мозга в смартфонах

По мнению специалиста, он равен примерно 2,5 млн ГБ, как память 20 тыс. смартфонов емкостью по 128 ГБ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Человеческий мозг способен хранить объемы информации, сопоставимые с содержимым 20 тыс. смартфонов с емкостью по 128 ГБ каждый. Об этом во Всемирный день мозга сообщил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.

"Оценочный объем памяти человеческого мозга составляет около 2,5 петабайт или примерно 2,5 млн ГБ. Для наглядности это эквивалентно емкости 20 000 смартфонов с 128 ГБ памяти", - сказал Литвинов.

По разным оценкам в мозге содержится от 19 до 100 млрд нейронов. Это основные клетки нервной системы, способные генерировать и передавать импульсы с помощью электрических и химических сигналов. Именно они образуют сложные нейронные сети, обеспечивающие работу мозга, мышц и всех органов, а также наше мышление и память.