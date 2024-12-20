Экспорт казахстанской баранины на рынок ОАЭ составил $45,3 млн – глава Минторговли

В стране активно развивается сертификация продукции по стандартам халяль

Фото: Минторговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретился с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль Зейуди в Национальном павильоне Казахстана на ЭКСПО-2020 в Дубае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества: торговлю, совместные проекты и логистику.

Особое внимание было уделено продуктам казахстанского производства, которые пользуются растущим спросом на рынке ОАЭ.

Арман Шаккалиев подчеркнул готовность Казахстана поставлять органическую сельскохозяйственную продукцию, включая охлажденную баранину, уже завоевавшую признание в ОАЭ.

Кроме того, Казахстан готов экспортировать высококачественную муку, подсолнечное масло, кондитерские изделия и молочную продукцию.

«За 10 месяцев 2024 года экспорт баранины составил 13,3 тыс. тонн на сумму 45,3 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы увеличились в 2 раза, а экспортная выручка выросла на 64%», – отметил министр.

Также он добавил, что в стране активно развивается сертификация продукции по стандартам халяль.

«С 2014 года сертификацию прошли более 1800 отечественных и зарубежных компаний, что подтверждает высокое качество и соответствие казахстанской продукции международным стандартам», – подчеркнул глава ведомства.

В ходе встречи гендиректор QazTrade Женис Осербай презентовал экспортный потенциал Казахстана и представил ключевые направления для выхода на рынок ОАЭ.

Он отметил важность поддержки отечественных экспортеров в вопросах аккредитации, сертификации и маркировки продукции, а также участия казахстанских производителей в крупнейших международных выставках, таких как Gulfood и ADIPEC.

Кроме того, обсуждался выход казахстанских товаров в торговые сети ОАЭ, включая LuLu и Grandiose.

Государственный министр внешней торговли ОАЭ подчеркнул значимость создания торговых домов как постоянных представительств для эффективного продвижения продукции и учета потребностей местных потребителей.

В рамках встречи была организована дегустация казахстанской продукции, включая баранину, кондитерские изделия и яблоки, качество и вкус которых получили высокую оценку гостей.