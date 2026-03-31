Экспорт в один клик: как цифровизация помогает отечественным товаропроизводителям расширять рынки сбыта

Компании и Рынки
130
Асель Муканова
редактор отдела информации и права

Цифровизация сегодня — это не просто инструмент эффективности, а возможность быть конкурентным на глобальном рынке. В Казахстане 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, технологии становятся главным ускорителем несырьевого экспорта

Фото: АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

Стратегический вектор: от поручений к решениям

Развитие цифровой экосистемы находится на особом контроле у руководства страны. Главой государства четко обозначены приоритеты по созданию интеллектуальной собственности и экспортной ориентированности IT-сектора, особое внимание уделяется внедрению цифрового тенге и межбанковских QR-платежей.

В свою очередь, на недавнем международном форуме Digital Qazaqstan 2026, было подчеркнуто, что правительство делает ставку на полную цифровизацию жизненного цикла бизнеса — от регистрации до выхода на внешние рынки.

В этом контексте важным шагом стало подписание меморандума между холдингом «Байтерек» и Astana Hub на полях форума 27 марта. Теперь более 1,5 тысячи IT-компаний (резиденты технопарка) смогут получать пакетную финансово-страховую поддержку от Экспортно-кредитного агентства Казахстана (дочерняя организация АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек») и Банка Развития Казахстана, а также других кредитных организаций.

«Личный кабинет»: эффективность и прозрачность

Помощь в продвижении своих товаров на мировые рынки отечественным товаропроизводителям оказывает АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», делая ставку на цифровую трансформацию. В Агентстве уверены, что финансовый сектор должен становиться более доступным, прозрачным и удобным и для бизнеса, и для граждан.

–  Практическим шагом по созданию безбарьерной цифровой среды для бизнеса стал запуск в декабре 2024 года нашего ключевого проекта – «Личный кабинет экспортера», – отмечает председатель правления Агентства Аллен Чайжунусов. –  Изучив опыт по созданию сервисов для мониторинга кредитов в реальном времени, а также цифровых платформ для бизнеса, мы создали платформу, интегрированную с порталом bgov.kz. Для нас это не просто интерфейс, а инструмент сбора данных для принятия стратегических решений, а для бизнеса – возможность получить государственную поддержку в онлайне.

На сегодня уже порядка 150 предприятий используют продукты ЭКА через эту платформу. Им доступны более 20 инструментов: от страхования и гарантирования до предэкспортного финансирования.

На портале можно отслеживать статус заявки в реальном времени, загружать и обмениваться документами без бумажных копий, есть возможность формирования единой клиентской базы.  Все это сокращает сроки рассмотрения заявок и минимизирует экспортные риски.

Отечественные экспортеры уже оценили преимущества «Личного кабинета». В качестве главных плюсов предприниматели единогласно отмечают переход в онлайн, который избавил их от бумажной волокиты и сделал процесс подачи заявок прозрачным.

«Витрина экспортеров»: знак качества Made in Kazakhstan

Следующим шагом в реализации цифровой повестки стал запуск международной платформы «Витрина экспортеров» (https://export.bgov.kz/). Этот ресурс призван стать удобным инструментом для продвижения казахстанской продукции на глобальные рынки и ориентирован на иностранных покупателей и бизнес-партнеров.

По сути, это расширенный каталог товаров Made in Kazakhstan с описанием их характеристик и потребительских свойств, который упрощает поиск казахстанской продукции и производителей для зарубежных клиентов и создает удобную цифровую среду для установления деловых контактов. На сайте уже представлены более 220 товаров 64 экспортеров, и список ежедневно пополняется.

— На платформе представлены только верифицированные производители, прошедшие проверку нашего агентства. Статус «Проверено ЭКА» выступает гарантом надежности минимизируя риски и укрепляя доверие при взаимодействии казахстанских экспортеров с зарубежными покупателями, — поясняет Аллен Чайжунусов.

Трансформация Экспортно-кредитного агентства – от запуска цифровых сервисов до применения искусственного интеллекта для анализа бизнес-моделей – создает удобную цифровую среду для экспортеров. Это упрощает выход на внешние рынки, делая государственную помощь доступной и понятной для каждого отечественного производителя.

К слову, по итогам 2025 года Агентство поддержало казахстанских экспортеров на сумму свыше 650 млрд тенге. Всего была оказана поддержка более чем 120 экспортерам, из которых 20 получили ее впервые. Свыше 70% поддержанных проектов пришлось на сегмент МСБ, а совокупный экономический эффект от реализованных инициатив оценивается в 2,3 трлн тенге.

В текущем году перед Агентством стоят задачи по дальнейшей цифровой трансформации сервисов и формированию единой экосистемы, а также масштабированию поддержки экспорта и расширению географии поставок, в том числе за счет внедрения новых инструментов: портфельного страхования экспортных кредитов совместно с банками второго уровня и предэкспортного финансирования.

#товары #рынок #платформа #производители

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]