Елдос Сметов номинирован на звание «Лучший дзюдоист года»

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Международная федерация дзюдо опубликовала список номинантов на премию IJF Judo Awards 2024, подводящую итоги спортивного сезона, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: НОК

По информации НОК, олимпийский чемпион Елдос Сметов стал кандидатом в номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин» (Male Judoka of the Year), а Галымжан Кырыкбай выдвинут в номинации «Лучший иппон» (Best Ippon).

В номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин» представлены семь победителей Олимпийских игр в Париже, а в категории «Лучший иппон» были отобраны лучшие техники 20 дзюдоистов. 

Премия IJF Judo Awards 2024 включает восемь категорий, в которых выдвинуты 63 кандидата. Процесс выбора победителей состоит из двух этапов. Первый - онлайн-голосование, второй - выбор победителей из шорт-листа Комитетом IJF Judo Awards.

Голосование будет проходить с 10 декабря по 10 января.

Каждый участник может отдать один голос в каждой номинации. Голоса считаются окончательными после отправки и не могут быть изменены. Награды будут вручены на церемонии Judo Awards 2024, которая пройдет в прямом эфире на турнире Paris Grand Slam 2025.

Оставить свой голос можно по данной ссылке.

 

#дзюдо #номинация #НОК #Елдос Сметов

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