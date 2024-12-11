Елдос Сметов номинирован на звание «Лучший дзюдоист года»

Международная федерация дзюдо опубликовала список номинантов на премию IJF Judo Awards 2024, подводящую итоги спортивного сезона, сообщает Kazpravda.kz
По информации НОК, олимпийский чемпион Елдос Сметов стал кандидатом в номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин» (Male Judoka of the Year), а Галымжан Кырыкбай выдвинут в номинации «Лучший иппон» (Best Ippon).
В номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин» представлены семь победителей Олимпийских игр в Париже, а в категории «Лучший иппон» были отобраны лучшие техники 20 дзюдоистов.
Премия IJF Judo Awards 2024 включает восемь категорий, в которых выдвинуты 63 кандидата. Процесс выбора победителей состоит из двух этапов. Первый - онлайн-голосование, второй - выбор победителей из шорт-листа Комитетом IJF Judo Awards.
Голосование будет проходить с 10 декабря по 10 января.
Каждый участник может отдать один голос в каждой номинации. Голоса считаются окончательными после отправки и не могут быть изменены. Награды будут вручены на церемонии Judo Awards 2024, которая пройдет в прямом эфире на турнире Paris Grand Slam 2025.
Оставить свой голос можно по данной ссылке.