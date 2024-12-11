Елдос Сметов номинирован на звание «Лучший дзюдоист года»

Фото: НОК

По информации НОК, олимпийский чемпион Елдос Сметов стал кандидатом в номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин» (Male Judoka of the Year), а Галымжан Кырыкбай выдвинут в номинации «Лучший иппон» (Best Ippon).

В номинации «Лучший дзюдоист года среди мужчин» представлены семь победителей Олимпийских игр в Париже, а в категории «Лучший иппон» были отобраны лучшие техники 20 дзюдоистов.

Премия IJF Judo Awards 2024 включает восемь категорий, в которых выдвинуты 63 кандидата. Процесс выбора победителей состоит из двух этапов. Первый - онлайн-голосование, второй - выбор победителей из шорт-листа Комитетом IJF Judo Awards.

Голосование будет проходить с 10 декабря по 10 января.

Каждый участник может отдать один голос в каждой номинации. Голоса считаются окончательными после отправки и не могут быть изменены. Награды будут вручены на церемонии Judo Awards 2024, которая пройдет в прямом эфире на турнире Paris Grand Slam 2025.

Оставить свой голос можно по данной ссылке.