Электрокары Tesla начали следить за водителями

Автомобили в режиме автопилота будут контролировать водителя через камеру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Корпорация Tesla обновила способ контроля за водителями электрокаров. Первыми на это обратили внимание авторы блога Not A Tesla App.

В режиме автопилота, или Full Self-Driving (FSD), автомобиль мог с помощью громких звуков и индикации потребовать от водителя положить руки на руль. В обновлении ПО Tesla начнет контролировать, насколько внимательно водитель следит за дорогой, с помощью камеры в салоне.

Если камера обнаружит, что водитель смотрит в другую сторону — например, отвлекается на телефон, система подаст звуковой сигнал. Если владелец электрокара проигнорирует уведомление, система потребует положить руки на руль.

В описании технологии говорится, что новая функция улучшит качество вождения и повысит безопасность. Изображения с салонной камеры будут храниться в памяти бортового компьютера и могут быть переданы корпорации Tesla лишь при желании владельца автомобиля.

При этом система Tesla продолжит применять штрафные санкции для водителей, которые не следят за дорогой в режиме автопилота. После пяти предупреждений в качестве наказания система может принудительно отключить Full Self-Driving на оставшуюся часть поездки.

В конце апреля в Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) США заявили, что автопилот Tesla стал причиной как минимум 13 аварий с летальным исходом. Подсчет вели с 2021 года.