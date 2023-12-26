Электронная очередь в пунктах пропуска Казахстана станет платной для перевозчиков

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Об изменениях в системе электронной очереди для грузового транспорта при выезде из Казахстана сообщили в комитете государственных доходов Минфина РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КГД

«С 1 января 2024 года за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис CarGoRuqsat составит всего 1 МРП, который будет поступать в бюджет.

Также с участием бизнеса разработана гибкая тарификация, позволяющая перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП», – сообщили в комитете.

На сегодня электронная очередь внедрена на 5 пунктах пропуска с Китаем, на 4 – с Узбекистаном, и она охватила по 1 пункту пропуска на границе с Туркменистаном и Россией. Планируется, что во всех пунктах она появится к концу 2024 года.

Система позволила исключить скопление грузовых машин на республиканских дорогах и обеспечила прозрачность перевозочного процесса. Пропускная способность многих пунктов пропуска увеличилась в разы, выросла и экономическая активность бизнеса.

Система электронной очереди доступна на государственной цифровой платформе Qoldau, поэтому очередь формируется открыто, обозначили преимущества в КГД.

#граница #транспорт #Минфин #КГД #перевозки #электронная очередь

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