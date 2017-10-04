Электронную биржу труда запустили в трех городах Казахстана

В Астане, Алматы и Павлодаре в пилотном режиме запустили электронную биржу труда, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
"Сегодня была запущена электронная биржа труда, в которой в пилотном режиме предприниматели Астаны, Алматы и Павлодара могут получить услуги подбора персонала в новом электронном формате. Для компаний введен новый многоканальный порядок представления вакансий без обязательного личного посещения центров занятости населения", – говорится в сообщении.
Теперь работодатель сможет передать информацию в центр занятости населения о наличии своих вакансий через личный кабинет в электронной бирже труда.
"Все процессы поиска необходимого персонала сопровождаются переходом к проактивному и адресному формату взаимодействия с предпринимателями. Компаниям предлагается лишь направить в центры занятости информацию о необходимых кадрах с уровнем их квалификации, размером заработной платы и другими требованиями", – проинформировали в пресс-службе.
Подбор персонала, соответствующего требованиям предпринимателей, будет полностью осуществляться Центром занятости населения.
"Уже сегодня компании и частные агентства занятости могут зарегистрировать свой личный кабинет в электронной бирже труда (enbek.kz) и размещать свои вакансии. Все, что нужно при регистрации, – это указать электронный адрес и электронная цифровая подпись для аутентификации и подтверждения достоверности подаваемых сведений", – отмечается в сообщении.
Полноценный запуск электронной биржи труда по всему Казахстану запланирован в январе 2018 года.