Электронный помощник

Эта карта – ежедневный «электронный уведомитель» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки в зависимос­ти от их социального статуса и новый инструмент проактивного формата оказания госуслуг.

Пилотный проект по внедрению карты в области Абай начали реализовывать в сентябре прошлого года. То есть государство через информационную систему предлагает гражданам тот или иной вид поддержки на основе данных информационных систем государственных органов, не дожидаясь пока гражданин соберет все необходимые справки и придет сам. А бывает так, что человек и не знает, на какую помощь от государства может рассчитывать. Удобства новой электронной платформы оценили как сами жители области, так и специалисты госучреждений. Но этому предшествовала колоссальная работа. Ведь здесь сосредоточены данные о каждом казах­станце и уровне его благосостоя­ния. Это сейчас при рождении ребенку сразу присваивается ИИН, и его данные попадают во все электронные базы, а люди, родившиеся в начале прошлого века, никогда ИИН не имели. Когда создавалась Цифровая карта семьи, то архивные данные из РАГСа пришлось вносить вручную. Затем специалистами органов соцзащиты населения был проведен предварительный анализ уровня благосостояния семей Казахстана и комплекса мер необходимой государственной поддержки тем из них, кто испытывает определенные материальные трудности. Это было сделано на основе данных, содержащихся в базах различных государственных органов. Собрав все воедино, в Министерстве труда и социальной защиты населения увидели общую картину того, как и на что живут казахстанцы.

Благосостояние каждой семьи определялось по пяти критериям: уровень доходов, охват услугами здравоохранения и наличие членов семьи с инвалидностью, жилищные условия, социальные условия, охват услугами образования и уровень образования каждого члена семьи.

– Государство через информационную систему само предлагает гражданам получить тот или иной вид господдержки без необходимости обращения в соответствующие органы. На первоначальном этапе была проведена работа по определению уровня благосостояния семей и положенных им мер государственной поддержки на основе данных информационных систем госорганов, – рассказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ области Абай Айнур Байболова.

На сегодняшний день в Цифровой карте содержатся данные о порядка 221,4 тыс. семей или 622,8 тыс. человек области Абай. Сформирован так называемый «портрет семьи». Данные карты обновляются по мере изменения статуса семьи и ее членов. При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется

SMS-уведомление для получения согласия на оказание государственной услуги. После получения согласия осущест­вляется назначение социального пособия, выплат или иных видов господдержки с последующим зачислением на банковский счет получателя.

– На данный момент в Цифровой карте можно получить услуги по девяти видам пособий и социальных выплат: соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплаты на случай потери работы; соцвыплаты по потере кормильца; пособия родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособия по инвалидности; пособия многодетным семьям; пособия много­детным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; адресной социальной помощи, – рассказывает Айнур Байболова.

Данные в Цифровой карте постоянно обновляются, и выявляют именно те семьи, которые нуждаются в помощи. В управлении занятости привели такой пример: в области на сегодняшний день числятся 14 477 потенциальных получателей адрес­ной социальной помощи. Но конкретная работа проводится по шести получателям.

– Программа помогла выявить те семьи, которым адресная социальная помощь необходима, а остальным, как оказалось, АСП не положена по разным причинам. То есть эти люди переобучились, получили новую профессию и уже трудоустроены или открыли свое дело, – рассказала Айнур Байболова.

Преимущества Цифровой карты оценила семейчанка Айман Нурлыбек. Недавно в ее семье появился малыш. Пока она находилась в роддоме, ей пришло SMS-уведомление о том, что она имеет право на получение пособия. Перейдя по ссылкам, молодая мама смогла оформить пособие, не вставая с кровати.

– Все очень просто. Мне пришло уведомление с номера 1414, я перешла по ссылке, ответила согласием на выплату пособия по случаю рождения ребенка, подтвердила номер своего счета в банке. Через месяц деньги были зачислены на мою карту, – рассказала Айман. – Также приходило уведомление о необходимости получения свидетельства о рождении ребенка. Я все подтвердила, перейдя по ссылке, и уже после выписки из роддома мы получили документ на малыша в Центре обслуживания населения. Раньше после выписки нужно было собрать справки, сдать, ожидать в очереди. Сейчас все упростилось благодаря цифровым технологиям.

В отдельных случаях получателям социальной помощи необходимо предоставить какой-то документ, но только по принципу одного окна. И правда, очереди в собес заметно сократились.

Несомненно, у программы много плюсов, но в управлении координации занятости и социальных программ сетуют на то, что в большинстве случаев на SMS-уведомления нет обратной связи. Так уж повелось в нашем обществе в последнее время, что на мошеннические действия реагируют мгновенно, а в помощь от государства не верят.

В управлении напомнили, что уведомления приходят с номера 1414 – единого контакт-центра электронного правительства. Если возникли сомнения по поводу уведомления, то можно позвонить по этому же номеру и уточнить, было ли направлено уведомление, или обратиться в отдел занятости и социальных программ по месту жительства.

По Цифровой карте можно определить и количество людей, нуждающихся в работе, также в режиме онлайн зарегистрироваться в качестве безработного и оформить пособие. А может случиться и так, что работу получится найти не выходя из дома, прикрепив свое резюме.

Не остались в стороне и безработные молодые люди из так называемой категории NEET. К примеру, в области Абай проживает 93 501 человек в возрасте от 23 до 35 лет. Из них 39 776 – не заняты. Но может оказаться и так, что многие из них самозанятые. Разобраться, кто действительно нуждается в работе, а кто организовал собственное дело, как раз и помогает Цифровая карта семьи.

Чтобы помочь тем, кто ищет работу, с 13 февраля начнут приходить сообщения с номера 1414. В основном их получат те граждане, кто зарегистрирован в качестве безработного, имеющие инвалидность, семьи, потерявшие кормильца, многодетные семьи, получатели адресной социальной помощи.

Также через карту гражданам направляется автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

В управлении занятости напомнили, что с этого года увеличивается срок выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. Это касается как работающих, так и неработающих родителей.

Причем чем больше у претендента стаж участия в системе социального страхования, тем выше будет размер выплаты. Сегодня это 40% от дохода, с которого производились отчисления в Фонд социального страхования. Неработающие родители или имеющие стаж работы менее шести месяцев за последние два года до рож­дения ребенка смогут претендовать на пособия и выплаты только из государственного бюджета.

С нового года до 7,4 МРП увеличился размер пособия для матерей, награжденных подвес­кой «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших семь и более детей. Раньше матери, родившие и воспитавшие шесть, семь и более детей, получали одинаковые пособия.

С начала года на 13% увеличился размер социальной выплаты лицам, потерявшим работу.

Обо всем этом граждане будут уведомлены посредством Цифровой карты семьи. В свою очередь люди высказали пожелания, чтобы как можно скорее с помощью платформы можно было встать в очередь в детский сад или определить ребенка в школу. В настоящее время в области работает платформа Indigo. Чтобы получить направление в детсад, родитель должен войти в личный кабинет, внести необходимые данные и ждать появления свободных мест. Прошлой осенью программа дала сбой, родители осаждали отдел образования. Теперь есть надежда, что в скором времени процедура постановки в очередь упростится.

С нынешнего года перечень госуслуг будет расширен в сфере социальной защиты. С 2024 года планируется внедрить государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования. А с 2025 года Цифровой картой будут охвачены все виды государственных гарантий.