Электроснабжение в обесточенных домах Астаны восстановлено
Оперативные бригады АО «Астана-РЭК» завершили восстановление электроснабжения на РП-217, передает Kazpravda.kz
"В 21:19 ограничение полностью снято. Электроснабжение во всех жилых комплексах восстановлено", - говорится в сообщении.
Напомним, что уже в 15:15 ч. подача электроэнергии была обеспечена в пяти жилых комплексах.
Высоковольтные испытания оборудования прошли успешно.
Бригады электромонтёров приступили к поэтапному восстановлению схем электроснабжения с последующим отключением ДГУ на всех трансформаторных подстанциях.