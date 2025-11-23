Фото: акимат Астаны

"В 21:19 ограничение полностью снято. Электроснабжение во всех жилых комплексах восстановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, что уже в 15:15 ч. подача электроэнергии была обеспечена в пяти жилых комплексах.

Высоковольтные испытания оборудования прошли успешно.

Бригады электромонтёров приступили к поэтапному восстановлению схем электроснабжения с последующим отключением ДГУ на всех трансформаторных подстанциях.