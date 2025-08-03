Лидер казахстанского тенниса прокомментировала победу над Ястремской в 1/8 финала турнира в Монреале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру

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Матч продлился 2 часа 33 минуты и завершился победой Рыбакиной в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Рыбакина сделала семь эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Ястремской четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

«Это очень важная победа. С Даяной было очень тяжело. Она играла очень хорошо. Очень рада, что выиграла матч и с нетерпением жду следующего», — сказала Рыбакина на корте после матча.

За выход в полуфинал Рыбакина встретится с ещё одной украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.