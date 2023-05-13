Елена Рыбакина победила на старте турнира в Риме

Рыбакина вышла в третий круг турнира, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото пресс-службы ФТК РК

Шестая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, обыграла итальянку Жасмине Паолини, занимающую 65-ю строчку рейтинга WTA.

Со счётом 7:6(7:4), 6:1 казахстанка одержала вверх во втором круге турнира в Риме.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Елена шесть раз подала на вылет и реализовала три брейк-поинта из девяти (33%). Ранее соперницы друг с другом не встречались.

В третьем круге турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia Рыбакина сыграет против россиянки Анны Калинской.