Елена Рыбакина пробилась в финал турнира в Майами, одолев Викторию Азаренко

В полуфинальном матче теннисистка из Казахстана со счётом 6:4, 0:6, 7:6 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема» Викторию Азаренко, передает Kazpravda.kz

Фото: Miamiopen.com

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 36 минут.

Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.

На счету Азаренко восемь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финальном поединке четвертая ракетка мира сразится с американкой Даниэль Коллинз, которая в другом полуфинале обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:4, 6:2.

Надо отметить, что Елена Рыбакина — самая молодая теннисистка, выходившая дважды подряд в финал турнира в Майами после россиянки Марии Шараповой, которой удавалось сделать это в 2005 и 2006 годах.

Казахстанской теннисистке такое достижение покорилось в возрасте 24 лет и 285 дней. Шарапова, в свою очередь, доходила до двух финалов подряд на турнире в Майами в возрасте 18 лет.