Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open

Спорт
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7-я ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина уступила в финале турнира WTA-1000 в Майами, но установила рекорд, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана. 

Фото пресс-службы Федерации тенниса Казахстана

Казахстанская спортсменка проиграла Петре Квитовой из Чехии, которая занимает 12-ю позицию в мировом рейтинге. Чешка - двукратная чемпионка «Уимблдона» и некогда была второй ракеткой мира. Счёт финального поединка - 7:6 (16:14), 6:2.

Тай-брейк в первом сете состоял из 30 розыгрышей, продлился более 22-х минут и завершился при счете 14:16. У Елены было 5 сетболов.

Во время церемонии награждения Рыбакина поблагодарила всех за поддержку на протяжении всего турнира, отдельно сказала слова благодарности своей команде и пообещала вернуться в Майами еще не раз.

Несмотря на проигрыш в финале, Елена установила рекорд - стала первой в истории теннисисткой, которая выполнила более 60 эйсов в одном турнире WTA 1000. Также Рыбакина закрепилась на 7-й строчке мирового рейтинга.

#Спорт #теннис #Елена Рыбакина

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