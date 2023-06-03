Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос-2023"

Фото пресс-службы Федерации тенниса Казахстана

Причиной такого решения спортсменки стала простуда.

"Вчера мне было нехорошо, поднялась температура. Сегодня - тоже самое. В таких кондициях тяжело играть. Я готова далеко не на 100%. Температура, головная боль, плохой сон. Я начала чувствовать эти симптомы после второго круга. Мне не повезло, постараюсь восстановиться к травяному сезону", - сказала Елена на специальной пресс-конференции.