Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, передает Кazpravda.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.
Лидер сборной РК Елена Рыбакина установила новый личный рекорд в мировой табели о рангах.
Казахстанка поднялась на шестую строчку - в истории нашего тенниса в одиночном разряде выше ещё никто не поднимался.
Рейтинг WTA на 8 мая
6 (+1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 4195
51 (0). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1016
435 (-9). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 111
496(+16). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 93
1146 (-32). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 9