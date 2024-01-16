Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024

Спорт
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Аменова Дана
Корреспондент

В стартовом поединке Открытого чемпионата Австралии по теннису казахстанка одолела представительницу Чехии Каролину Плишкову, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: sportskeeda.com

Ранее теннисистки встречались между собой трижды и во всех поединках победу праздновала Рыбакина. В последний раз Елена обыгрывала Плишкову на хардовом турнире WTA-500 в Абу-Даби в прошлом году со счетом 6:4, 6:2.

Несмотря на то, что экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова ныне находится не в лучшей спортивной форме, в первом сете стартового матча на Australian Open ей удалось навязать борьбу Елене Рыбакиной и девушки доигрались до тай-брейка, где сильнее оказалась казахстанка - 7:6.

В начале второго сета Рыбакиной удалось выиграть подачу соперницы и спокойно довести игру до победы со счетом 6:4.    

Матч продолжался 1 час 33 минуты. На счету Елены шесть подач на вылет и одна двойная ошибка, чешская теннисистка подала 4 эйса и тоже допустила всего одну двойную ошибку.

 

 

 

 

 

 

#турнир #теннис #Рыбакина #старт #Australian Open

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