Эльмира Сыздыкова выиграла золото международного турнира по борьбе

Борьба
99

В финале она одолела Даваанасан Енх-Амар из Монголии

Фото: пресс-служба НОК РК

В Красноярске (Россия) состоялся традиционный международный турнир по борьбе Кубок Ивана Ярыгина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Успешно на соревнованиях выступила женская команда. Казахстанки завоевали на турнире три медали.

В весе до 76 килограммов победу одержала Эльмира Сыздыкова, победив в финале Даваанасан Енх-Амар (Монголия).

Еще двумя наградами казахстанки отметились в категории до 62 килограммов. Виктория Хусаинова стала второй, а Тыныс Дубек взяла бронзу, отметили в НОК.

 

#турнир #борьба #золото #Эльмира Сыздыкова

Популярное

Все
Израильские технологии хотят применить при модернизации ирригационных каналов в РК
Две жительницы Уральска вымогали деньги у студенток и школьниц
Президент Колумбии развернул самолеты с депортируемыми иммигрантами из США
Более 4 тысяч км новых республиканских дорог построят в Казахстане
В каких соревнованиях примут участие казахстанцы на этой неделе
Девушка провалилась под лед на Иртыше
Подростковая беременность: в Минздраве озвучили статистику
Более 86% избирателей проголосовали за Лукашенко на выборах в Беларуси
В каких регионах чаще травмируются работники на производстве
Казахстанские конькобежки завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира в Канаде
Кредиторская задолженность медорганизаций снизилась на 44% - глава Минздрава
За 2 года изъято более тысячи единиц оружия - МВД
Наркотики под видом кондитерского мака продавали в Павлодарской области
Дизайн медалей Азиады-2025 года опубликовали в Китае
Контент для взрослых смотрели в школах Жетісу
Ситуация с корью стабилизировалась в Казахстане
10 новых отечественных фильмов увидят казахстанцы в 2025 году
Казахстанцев предупредили об ужесточении миграционной политики США
Крупнейшие ледники Казахстана назвали в профильном министерстве
Министр обороны вручил Боевое знамя войсковой части Сил специальных операций
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Институциональное становление Академии наук завершено
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Как поменять пищевые привычки детей?
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Буренки нынче довольны
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
Верховный суд подтвердил право военнослужащего на компенсацию за жилье
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год

Читайте также

Жамиля Бакбергенова вошла в тройку лучших мирового рейтинга…
Жамилю Бакбергенову торжественно встретили в аэропорту Аста…
Нуркожа Кайпанов завоевал золотую медаль ЧМ по вольной борь…
Жамиля Бакбергенова выиграла серебряную медаль ЧМ по женско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]