Эльмира Сыздыкова выиграла золото международного турнира по борьбе

В финале она одолела Даваанасан Енх-Амар из Монголии

Фото: пресс-служба НОК РК

В Красноярске (Россия) состоялся традиционный международный турнир по борьбе Кубок Ивана Ярыгина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Успешно на соревнованиях выступила женская команда. Казахстанки завоевали на турнире три медали.

В весе до 76 килограммов победу одержала Эльмира Сыздыкова, победив в финале Даваанасан Енх-Амар (Монголия).

Еще двумя наградами казахстанки отметились в категории до 62 килограммов. Виктория Хусаинова стала второй, а Тыныс Дубек взяла бронзу, отметили в НОК.