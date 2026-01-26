Елнур Бейсенбаев: Конституционная реформа повысит роль политических партий

Конституционная реформа
Дана Аменова
специальный корреспондент

На третьем заседании Конституционной комиссии депутат Мажилисa Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что работа Комиссии направлена на создание новой Конституции, отвечающей современным запросам общества. Он отметил активное участие партии AMANAT в процессе реформ и поддержку инициативы Президента, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

По словам депутата, Комиссия работает на основе принципов открытости и учета мнений всех политических партий, а конституционные изменения направлены на формирование институционально сильного Парламента.

«Сегодня мы не просто вносим поправки в действующую Конституцию, мы фактически формируем новый Основной закон, который будет отвечать принципу сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», — отметил Елнур Бейсенбаев.

Он пояснил, что переход к однопалатному Парламенту позволит ускорить и сделать более прозрачным процесс законотворчества, а также усилит роль политических партий и ответственность депутатов перед обществом.

«Все законы будут проходить три чтения в одном Парламенте: первые два — открытые, третье — для проверки соответствия Конституции и национальному законодательству. Это полностью исключает влияние лобби и личных интересов», — подчеркнул депутат.

Бейсенбаев также отметил значимость пропорциональной избирательной системы и внутрипартийных праймериз, которые обеспечат прямую связь между избирателями и составом Парламента, включая представителей независимых граждан.

«Пропорциональная система означает прямую связь между избирателем и Парламентом. Партия борется за каждый голос, включая голос независимого гражданина, и это усиливает ответственность перед обществом», — добавил депутат.

Кроме того, на заседании были предложены поправки о закреплении брака как союза мужчины и женщины, обновлении преамбулы Конституции с акцентом на принципы «Справедливый Казахстан» и «Закон и порядок», а также усилении защиты интеллектуальной собственности.

«Исторически и современно важно назвать будущий Парламент Курултаем. Это отражает связь с традициями, национальным духом и ответственностью перед народом», — заключил Елнур Бейсенбаев.

