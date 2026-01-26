На третьем заседании Конституционной комиссии депутат Мажилисa Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что работа Комиссии направлена на создание новой Конституции, отвечающей современным запросам общества. Он отметил активное участие партии AMANAT в процессе реформ и поддержку инициативы Президента, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

По словам депутата, Комиссия работает на основе принципов открытости и учета мнений всех политических партий, а конституционные изменения направлены на формирование институционально сильного Парламента.

«Сегодня мы не просто вносим поправки в действующую Конституцию, мы фактически формируем новый Основной закон, который будет отвечать принципу сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», — отметил Елнур Бейсенбаев.

Он пояснил, что переход к однопалатному Парламенту позволит ускорить и сделать более прозрачным процесс законотворчества, а также усилит роль политических партий и ответственность депутатов перед обществом.

«Все законы будут проходить три чтения в одном Парламенте: первые два — открытые, третье — для проверки соответствия Конституции и национальному законодательству. Это полностью исключает влияние лобби и личных интересов», — подчеркнул депутат.

Бейсенбаев также отметил значимость пропорциональной избирательной системы и внутрипартийных праймериз, которые обеспечат прямую связь между избирателями и составом Парламента, включая представителей независимых граждан.

«Пропорциональная система означает прямую связь между избирателем и Парламентом. Партия борется за каждый голос, включая голос независимого гражданина, и это усиливает ответственность перед обществом», — добавил депутат.

Кроме того, на заседании были предложены поправки о закреплении брака как союза мужчины и женщины, обновлении преамбулы Конституции с акцентом на принципы «Справедливый Казахстан» и «Закон и порядок», а также усилении защиты интеллектуальной собственности.