Фото: Official Charts Company

Сэр Элтон Джон сказал Би-би-си, что потрясен тем, что его альбом в десятый раз возглавил британский хит-парад.

Пластинка Who Believes In Angels, написанная вместе с американской певицей Брэнди Карлайл, заняла первое место спустя 52 года после того, как альбом музыканта Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player поднялся на вершину чарта в 1973 году.

«Это кажется довольно необычным, что моя карьера длится так долго. Всегда приятно возглавить чарт, независимо от места. А в случае с этим альбомом я особенно взволнован, потому что считаю его лучшим из всего, что я делал за длительное время», — сказал сэр Элтон Би-би-си.

Записанный за три недели в конце 2023 года альбом, выпущенный 4 апреля на лейбле Interscope Records, получил восторженные отзывы критиков.

Процесс записи был достаточно сложным, о чем свидетельствует документальный фильм, опубликованный ранее в YouTube. В нем можно видеть, что Элтон Джон кричит на коллег по студии, рвет тексты песен и угрожает уйти.

По его словам, он нервничал и был раздражен, отчасти из-за того, что восстанавливался после протезирования тазобедренного сустава, а также потому, что работал по-новому и с новой командой.

«Я очень нервничал, потому что хотел, чтобы альбом получился определенным, но не всегда можно гарантировать, что так и будет. Думаю, мои нервы, неуверенность и сомнения привели к нескольким эпизодам плохого поведения, которые были связаны с разочарованием в себе», — говорит музыкант.

Как только был записан первый трек, все встало на свои места, добавляет сэр Элтон.

Элтон Джон сравнялся с ABBA, Queen, Кайли Миноуг и Майклом Джексоном в списке исполнителей с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании.

Группа «Битлз» и Робби Уильямс делят первое место, имея по 15 альбомов номер один.