Энергетика и декарбонизация
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Марина Демченко
Президент Касым-Жомарт Токаев на февральском расширенном заседании Правительства констатировал, что республика испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества и тепла.
По его словам, это стало следствием ряда просчетов, в том числе отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, искусственного сдерживания тарифов. Что необходимо предпринять для устранения накопившихся в энергетической отрасли проблем? Какие моменты учесть в ходе глубинной реформы? Своим видением на этот счет делятся гости сегодняшнего выпуска «Эксперт-совета».