Утверждены сроки итоговых экзаменов для школьников

Торжественная церемония вручения аттестатов пройдет в организациях образования 17–18 июня 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Приказом министра просвещения утвержден порядок проведения итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году.

Для учащихся 9 классов итоговые экзамены пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года. Они сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Государственные экзамены для выпускников 11 классов пройдут со 2 по 15 июня 2026 года. Учащиеся сдадут пять экзаменов, один из них будет проведен в устном формате.

Торжественная церемония вручения аттестатов пройдет в организациях образования 17–18 июня 2026 года. Мероприятие по вручению аттестатов проводится в здании школы на основании приказа руководителя школы и по согласованию с родительским комитетом.