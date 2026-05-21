Единые требования к детским лагерям ввели в Казахстане

С 1 апреля 2026 года в стране впервые введена система лицензирования деятельности детских оздоровительных центров. Эта инициатива направлена на формирование единых требований к отдыху, обучению и оздоровлению детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В целях снижения административной нагрузки на организации и исключения необходимости ежегодного переоформления документов срок действия лицензии установлен на пять лет. Это позволит обеспечить стабильность деятельности организаций и системно проводить государственный контроль.

Лицензирование направлено на повышение качества образовательных и оздоровительных услуг, оказываемых детям, а также на формирование безопасной среды.

Согласно новым требованиям, детские оздоровительные центры должны соответствовать установленным стандартам по инфраструктуре, кадровому обеспечению, медицинскому обслуживанию и безопасности.

Новая система также позволит ограничить деятельность неформальных организаций, которые не соответствуют требованиям и не соблюдают нормы безопасности. В результате повысится качество услуг и усилится ответственность организаций.

Основные лицензионные требования к детским оздоровительным центрам:

- наличие образовательных и оздоровительных программ;

- обеспеченность квалифицированными педагогическими и медицинскими кадрами;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

- наличие систем безопасности;

- соответствие материально-технической базы установленным стандартам.

Для организации летнего отдыха в регионах при акиматах созданы межведомственные штабы. Межведомственные комиссии проводят предварительную оценку готовности детских оздоровительных центров к сезону. Департаменты по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения оформляют лицензии на основании заявок детских оздоровительно-образовательных центров.

Принятые меры позволят обеспечить безопасную и качественную организацию отдыха и оздоровления детей, а также сформировать единый стандарт образовательных и оздоровительных услуг в стране.