Единые требования к детским лагерям ввели в Казахстане

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Новая система также позволит ограничить деятельность неформальных организаций

Фото: пресс-служба Минпросвещения

С 1 апреля 2026 года в стране впервые введена система лицензирования деятельности детских оздоровительных центров. Эта инициатива направлена на формирование единых требований к отдыху, обучению и оздоровлению детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В целях снижения административной нагрузки на организации и исключения необходимости ежегодного переоформления документов срок действия лицензии установлен на пять лет. Это позволит обеспечить стабильность деятельности организаций и системно проводить государственный контроль.

Лицензирование направлено на повышение качества образовательных и оздоровительных услуг, оказываемых детям, а также на формирование безопасной среды.

Согласно новым требованиям, детские оздоровительные центры должны соответствовать установленным стандартам по инфраструктуре, кадровому обеспечению, медицинскому обслуживанию и безопасности.

Новая система также позволит ограничить деятельность неформальных организаций, которые не соответствуют требованиям и не соблюдают нормы безопасности. В результате повысится качество услуг и усилится ответственность организаций.

Основные лицензионные требования к детским оздоровительным центрам:
- наличие образовательных и оздоровительных программ;
- обеспеченность квалифицированными педагогическими и медицинскими кадрами;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;
- наличие систем безопасности;
- соответствие материально-технической базы установленным стандартам.

Для организации летнего отдыха в регионах при акиматах созданы межведомственные штабы. Межведомственные комиссии проводят предварительную оценку готовности детских оздоровительных центров к сезону. Департаменты по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения оформляют лицензии на основании заявок детских оздоровительно-образовательных центров.

Принятые меры позволят обеспечить безопасную и качественную организацию отдыха и оздоровления детей, а также сформировать единый стандарт образовательных и оздоровительных услуг в стране.

#дети #Минпросвещения #требования #лагеря

