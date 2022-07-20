Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Общество
Ералы Тугжанов провел заседание по вопросам регулирования трудовых отношений

Очередное заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений состоялось под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

О принимаемых мерах по предупреждению и разрешению социально-трудовых конфликтов доложил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов. 

Особое внимание было уделено обстановке в нефтегазовой отрасли. Рассмотрен вопрос о привлекаемой рабочей силе и осуществляемых проверках на 64 предприятиях, где задействована иностранная рабочая сила. Выявлено 180 случаев дискриминации в вопросе оплаты труда, 225 случаев выполнения иностранцами работ, не предусмотренных разрешениями, и 214 случаев несоблюдения соотношения кадров.

По итогам проведенной работы к административной ответственности привлечены 228 работодателей, отозваны 266 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, что способствовало восстановлению трудовых прав отечественных работников.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос задолженности по выплате заработной платы работникам и уплаты социальных платежей.

С начала текущего года в результате принятых мер удалось обеспечить погашение 3,1 млрд тенге долгов по заработной плате более 11 тыс. работников.

Вместе с тем на сегодняшний день по сравнению с началом года наблюдается заметное снижение задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям на 33% (на общую сумму более 1,5 млрд тенге).

Проблемные вопросы трудовых отношений рассматриваются на заседаниях региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. Только за первое полугодие проведено более 1 тыс. областных и районных заседаний комиссий. 

В результате проводимых работ 1,8 тыс. предприятий проявили социальную ответственность и повысили заработные платы свыше 1,2 млн работников в пределах от 5% до 50%.

Также сообщается, что с начала текущего года на предприятиях страны пострадало 567 чел., что на 4,5% ниже аналогичного периода прошлого года (на 1 июля 2021 года – 687 чел.). 

Заместитель Премьер-министра дал ряд конкретных поручений центральным и местным исполнительным органам, в том числе по: 

– усилению работы по реализации поручения Главы государства касательно недопущения диспропорции в заработной плате отечественных и иностранных работников. Также поручено принять меры в отношении работодателей, допустивших данные нарушения; 

– принятию профилактических мер по предупреждению и недопущению трудовых конфликтов;

– усилению работы по снижению задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям;

– активизации работы по повышению доходов работающих граждан.

Кроме того, членами комиссии одобрены и рекомендованы для использования учебные программы по развитию общих и специальных профессиональных компетенций работников, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях. Программы содержат модули и темы обучения, которые необходимы для развития общих и специальных профессиональных компетенций ответственных работников. 

Учебная программа по развитию общих профессиональных компетенций содержит нормативные основы охраны труда, общие подходы в управлении охраной труда, международные нормы в сфере охраны труда, а учебная программа по развитию специальных профессиональных компетенций содержит отраслевую специфику нормативного регулирования охраны труда с учетом специфики вида экономической деятельности, производственных условий труда.

Также члены комиссии обсудили меры по организации проведения конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз" и конкурса "Еңбек жолы". По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на участие в конкурсе "Парыз" подали заявки 337 предприятий, а участвовать в конкурсе "Еңбек жолы" изъявили желание 418 трудовых династий и работающих граждан. 

Е. Тугжанов подчеркнул, что проведение подобных мероприятий демонстрирует пример социальной ответственности предпринимателей и отмечает заслуги лучших работников, проявляющих себя в различных сферах деятельности.

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