Эрдоган прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Фото: пресс-служба правительства РК

В столичном аэропорту турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана встретил премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Президент Турции примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 3-4 июля.

Следует отметить, что Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана и топ-20 стран-инвесторов.

За 4 месяца текущего года объем взаимной торговли достиг $1,6 млрд. Правительства двух стран работают над планомерным обеспечением стабильного объема торговли на уровне не менее $10 млрд.