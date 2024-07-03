Эрдоган прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Политика, ШОС
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Турция — страна-партнер организации

Фото: пресс-служба правительства РК

В столичном аэропорту турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана встретил премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Президент Турции примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 3-4 июля.

Следует отметить, что Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана и топ-20 стран-инвесторов.

За 4 месяца текущего года объем взаимной торговли достиг $1,6 млрд. Правительства двух стран работают над планомерным обеспечением стабильного объема торговли на уровне не менее $10 млрд.

 

#Астана #Турция #ШОС #Эрдоган #саммит

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