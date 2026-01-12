Эрдоган призвал сограждан к увеличению населения Турции

Айман Аманжолова
корреспондент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье призвал сограждан к увеличению населения страны, по его мнению, в семье должно быть как минимум три ребенка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Анадолу

Из опубликованных в мае 2025 года данных бюро статистики (TÜİK) следует, что коэффициент рождаемости в Турции в 2024 году опустился до рекордно низкого показателя в 1,48 ребенка на одну женщину. Ученые считают, что для воспроизводства населения в развитых странах с низким уровнем смертности коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. У Эрдогана - четверо детей.

«Слава Богу, у меня - девять внуков... Как вы знаете, я часто говорю, что нужно как минимум три ребенка. Это обязательное условие для сильной семьи. Нам нужно увеличивать население. Это, конечно, не наше пожелание, а божье указание», - сказал Эрдоган на открытии выставки в Стамбуле.

Глава государства напомнил, что власти объявили 2025 год Годом семьи.

«Мы пока не достигли этого результата, ситуация развивается не очень хорошо. Даже когда мы общаемся с близкими и друзьями, то видим, что даже они, увы, выступают против роста рождаемости. Нас это очень печалит», - отметил Эрдоган.

Вместе с тем, по мнению турецкого лидера, в его семье с рождаемостью проблем нет.

Коэффициент рождаемости в Турции неуклонно снижается уже более 60 лет, как и во многих других развитых государствах. По данным TÜİK, если в 2001 году турчанки рожали первого ребенка в возрасте около 27 лет, то в 2024 году - после 29.

В связи со сложной демографической ситуацией турецкие власти объявили 2025 годом Годом семьи, анонсировав ряд мер, способствующих увеличению рождаемости. В частности, новобрачным предлагались беспроцентные кредиты в случае рождения ребенка, риелторы обещали не взимать комиссию с молодоженов.

Турецкий министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ в апреле 2025 года заявила, что Турция находится в состоянии "тревожного уровня" снижения темпов роста населения, страна может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию. По словам министра, доля 65-летних в населении республики превысила 10%.

#Турция #население #Эрдоган #рождаемость

