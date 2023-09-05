Ерлан Нысанбаев назначен министром экологии и природных ресурсов РК

С июля 2019 года он занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Указом главы государства Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Казахский ордена трудового Красного Знамени сельхозинститут, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1983 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.

В 2014-2019 гг. — вице-министр сельского хозяйства РК.

С июля 2019 года занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.