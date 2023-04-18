Эрлинг, что ты делаешь?..

Прошедшая неделя, конечно же, запомнилась всем поклонникам игры № 1 в мире. В Старом Свете (напомним, что под эгидой УЕФА выступает и Казахстан) в минувшие выходные состоялись не только очередные туры нацио­нальных первенств, но и первые четвертьфинальные матчи в рамках розыгрыша еврокубков. При этом главным героем турниров вновь стал феноменальный Эрлинг Холанд.

Начнем с самого престижного турнира не только Европы, но и, пожалуй, всего мира – Лиги чемпионов УЕФА. В Португалии «Бенфика» принимала итальянский «Интер» и проиграла гостям со счетом 0:2. В мега­итальянском противостоянии «Милан» на своем поле сыграл с лидером нынешнего первенст­ва страны – неаполитанским «Наполи» – и выиграл, забив два безответных мяча. Испанский «Реал» дома сыграл с английским «Челси» и тоже победил, завершив поединок с популярным в этом туре счетом 2:0.

А теперь остановимся на игре немецкой «Баварии», которая на глазах своих фанатов была, по сути, разгромлена побывавшим в Германии английским «Манчестер Сити» со счетом 0:3. В этот день баварцы пропустили больше голов, чем за все предыдущие игры текущего сезона в Лиге чемпионов.

Напомним, что на групповом этапе немцы в играх с итальянским «Интером», испанской «Барселоной» и чешской «Викторией» одержали шесть побед в шести матчах с разницей мячей 18–2, а в 1⁄8 финала дважды обыграли и французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0, 2:0.

Возможно, мюнхенцы неплохо бы сыграли и с любой другой из команд, но на их пути встал именно «Манчестер Сити» во главе с неугомонным Холандом, которого сейчас не в силах остановить никто.

Наверное, все помнят его четыре (!) гола в ворота другого немецкого клуба «Лейпциг» (общий счет в игре и вовсе оказался 7:0 в пользу англичан), где его при этом еще и заменили, а то бы Эрлинг, возможно, еще бы и пятый, и шестой, и седьмой мячи тоже бы сам «наштамповал». Сейчас на счету норвежца в Лиге чемпионов уже 11 забитых мячей!

В субботу вечером Эрлинг Холанд добился еще одного впечатляющего результата – побил свой же недавний рекорд по количест­ву голов за сезон для игроков из английской Премьер-лиги во всех турнирах. В этот день он поучаст­вовал в разгроме «Лестер Сити» (3:0), оформив дубль. На его счету теперь уже 47 мячей.

До конца сезона Эрлинг Холанд может улучшить показатель. На второе место в этом списке опус­тился легендарный форвард – нидерландец Рууд Ван Нистелрой, забивший 44 гола во всех турнирах в сезоне 2002⁄2003. Третье место – у знаменитого египтянина Мохамеда Салаха, заколотившего в сезоне 2017⁄2018 также 44 мяча. Кстати, на четвертом месте располагается португалец Криштиа­ну Роналду, которому удалось забить 42 гола во всех турнирах в сезоне 2007⁄2008.

Холанд в текущем сезоне забил 32 гола в АПЛ, 11 мячей – в Лиге чемпионов, три гола – в Кубке Англии и еще один – в Кубке лиги. Если темпы не сбросит, то совсем скоро встанет в один ряд с такими легендами, как бразилец Пеле и аргентинцы Марадонна и Месси. Единственной помехой на пути к вселенской славе может стать лишь его национальная сборная (Норвегия), с которой он вряд ли выиграет тот же чемпионат мира (при этом гипотетически может победить в чемпионате Европы). Ему бы выступать в сборной посильнее, и тогда бы вообще результат получился невероятным.

Но вернемся к европейским турнирам. Первые игры 1⁄4 финала прошли и во втором по силе клубном первенстве Старого Света – Лиге Европы УЕФА. Здесь нидерландский «Фейеноорд» дома обыграл итальянскую «Рому» – 1:0; английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле не смог победить испанскую «Севилью» – 2:2 (курьез в том, что все четыре мяча забили именно англичане, но только два – в ворота соперников, а еще два – из-за автоголов – себе же); итальянский «Ювентус» дожал гостивший у него португальский «Спортинг» – 1:0, и, наконец, немецкий «Байер» дома разошелся миром с бельгийским «Юнионом» – 1:1.

А теперь несколько слов о Лиге конференций УЕФА. Бельгийский «Гент» завершил встречу вничью дома со счетом 1:1 в поедин­ке с английским «Вест Хэм Юнайтед»; итальянская «Фиорентина» разгромила на выезде польский «Лех» – 4:1; еще один бельгийский клуб «Андерлехт» на своем поле деклассировал нидерландский АЗ – 2:0, и еще в одном поединке швейцарский «Базель» разошелся миром с гостившей у него французской «Ниццей» – 2:2.

А теперь перейдем к топ-5 лучших нацио­нальных первенств Европы и нач­нем традиционно с английской Премьер-лиги. Здесь лидирует не вышеназванный «Манчестер Сити» во главе с Эрлингом Холандом, который, еще один факт, в текущем сезоне АПЛ забил больше, чем, например, вся команда известного лондонского «Челси». На первом месте с 74 очками идет столичный «Арсенал», в воскресенье в лондонском дерби против «Вест Хэм Юнайтед» потерявший очередные очки, сыграв вничью 2:2.

У «Шейхов» из Манчестера пос­ле победы над «Лестер Сити» (3:1) на счету 70 очков и одна игра (по сравнению с «Арсеналом») в запасе, так что скоро ситуация может кардинально измениться. Третью же строчку занимает «Манчестер Юнайтед» с 59 наб­ранными очками после воскресной победы на выезде над «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

В первенстве Испании на первом мес­те идет «Барселона», которая последний поединок в гостях против «Хетафе» если и не выиграла, сыграв вничью 0:0, то все же набрала после 29 туров 73 очка.

На втором месте располагает­ся мадридский «Реал», в субботу в гостях обыгравший «Кадис» – 2:0 и набравший 62 очка. Тройку лидеров здесь замыкает еще один столичный клуб – «Атлетико», набравший 60 очков после воскресной победы на своем поле над «Альмерией» со счетом 2:1.

В итальянской Серии А погоню за лидером первенства – неаполитанским «Наполи», у которого сейчас 75 очков (пос­ле неожиданной ничьи дома с «Вероной» – 0:0), ведут два клуба из Рима. У столичного «Лацио» 61 очко после выездной победы над «Специей» – 3:0. А у занимающей третье место «Ромы» на счету 56 очков пос­ле победы на своем поле над «Удинезе» из Удины с таким же счетом 3:0. При этом стоит помнить, что обе римские дружины уже вряд ли лишат чемпионства команду из Неаполя – слишком уж большой разрыв.

В Германии на расстоянии вытянутой руки друг от друга стоят мюнхенская «Бавария» (у которой первое место в турнирной таблице и 59 очков) и дортмундская «Боруссия» (у нее 57 заветных очков и вторая позиция). В минувшем туре баварцы дома сыграли вничью с «Хоффенхаймом» из Зинсхайма – 1:1, а дортмундцы тоже потеряли очки на выезде, устроив веселый матч против «Штутгарта», завершившийся со счетом 3:3. На третьем месте с 52 очками располагается столичный «Унион», в Берлине поделивший очки с гос­тившим у него «Бохумом» – 1:1.

Во Франции в минувшие выходные главный поединок состоялся в Париже, где встретились две команды из первой тройки – местный ПСЖ и «Ланс». Победу в этом матче одержали столичные «Принцы», победившие со счетом 3:1 и набравшие в турнирной таблице 72 очка. У «Ланса» на счету 63 очка и третье место. А вот на втором с 64 очками располагается «Марсель», дома обыгравший «Труа» со счетом 3:1.