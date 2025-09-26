Указом Главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен министром иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

В 1998 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова по специальности «Историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке», в 1993 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР по специальности «Международные отношения и внешняя политика, дипломат».

В 1998 году - старший инспектор по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР;

В 1988-1989 годы - помощник министра иностранных дел Казахской ССР;

В 1989-1990 годы - первый секретарь отдела печати и информации Мнистерства иностранных дел Казахской ССР;

В 1990-1991 годы - первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР;

В 1993 году - первый секретарь Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан; затем первый секретарь Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

В 1993-1994 годы - заведующий отделом Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

В 1994-1996 годы - консультант международного отдела аппарата Президента Республики Казахстан;

В 1996 году - исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента Республики Казахстан;

В 1996-1997 годы - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Берн;

В 1997 году - начальник отдела Азиатской безопасности Департамента многостороннего сотрудничества, Алматы;

В 1997-1999 годы - помощник премьер-министра Республики Казахстан;

В 2000 году - заместитель директора по коммерческим и общим вопросам общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева»; затем первый заместитель директора общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева»;

В 2000-2001 годы - руководитель пресс-службы национальной компании по транспортировке нефти «КазТрансОйл»; затем руководитель аппарата президента «КазТрансОйл»;

В 2001-2002 годы - руководитель аппарата НК «Транспорт нефти и газа»;

В 2002-2003 годы - руководитель аппарата президента НК «КазМунайГаз»; затем советник первого вице-президента НК «КазМунайГаз»;

В 2003-2004 годы - генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп»;

В 2004 году - первый заместитель руководителя центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан»;

В 2004-2005 годы - руководитель аппарата президента НК «КазМунайГаз»;

В 2005-2006 годы - первый заместитель исполнительного директора ОЮЛ «Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен»;

В 2006-2007 годы - руководитель центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан»;

В 2007 году - директор финансово-промышленной группы «Беркут»;

В 2007-2008 годы - исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnerqy»;

В 2008-2009 годы - генеральный продюсер АО «Рауан Медиа Групп»; затем генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп»;

В 2009-2010 годы - председатель правления НК «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»;

В 2010-2012 годы - заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

В 2012-2014 годы - первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

В 2014 -2016 годы - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

В 2016-2018 годы - ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

В 2018-2019 годы - ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

В 2019-2020 годы - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;

В 2020-2023 годы - чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации;

С 6 июня 2023 по 14 февраля 2025 года - аким Восточно-Казахстанской области;

С 14 февраля 2025 года - заместителем премьер-министра.

Сентябрь 2025 года - министр иностранных дел Республики Казахстан.