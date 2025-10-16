Ерсайын Нагаспаев: В Казахстане расширят возможности для покупки авто
Вводится новый инструмент – финансовый лизинг для физических лиц
По поручению Главы государства Правительством принимается ряд оперативных мер, направленных на расширение возможностей для населения нашей страны по приобретению автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
«Проводится работа по обновлению автопарка наших производителей. Для этого будут продолжены программы по финансированию приобретения населением нашей страны автомобилей. Кроме того, вводится новый инструмент – финансовый лизинг для физических лиц. Эта работа проводится в соответствии с международным опытом. Данный инструмент предполагает право аренды автомобиля на долгосрочный период с последующим выкупом», — сказал министр промышленности и строительства.