Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства Правительством принимается ряд оперативных мер, направленных на расширение возможностей для населения нашей страны по приобретению автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Проводится работа по обновлению автопарка наших производителей. Для этого будут продолжены программы по финансированию приобретения населением нашей страны автомобилей. Кроме того, вводится новый инструмент – финансовый лизинг для физических лиц. Эта работа проводится в соответствии с международным опытом. Данный инструмент предполагает право аренды автомобиля на долгосрочный период с последующим выкупом», — сказал министр промышленности и строительства.