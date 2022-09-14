Ержан Муканов назначен председателем правления компании “Казатомпром”

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщила, что решением Совета директоров Казатомпрома Муканов Ержан Жанабилович назначен председателем правления компании, передает Kazpravda.kz.

В пресс-службе отметили, что Муканов имеет более чем 23-летний опыт работы на различных должностях в атомной индустрии, начиная с должности инженера лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в Институте металлургии и обогащения Академии наук РК.

B системе Казатомпрома работает с 2006 года, начав в должности инженера-технолога ТОО "СП "КАТКО", координатора по производственному развитию AREVA Mines, и занимал различные руководящие должности в дочерних и зависимых организациях Компании: ТОО "СП "КАТКО" ТОО "Казатомпром-SaUran", ТОО "Каратау" и ТОО "Семизбай–U".