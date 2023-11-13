ЕС призывает Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе

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Все страны Европейского союза (ЕС) потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа по итогам встречи глав МИДов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: @motaz_azaiza

Все страны Европейского союза (ЕС) в заявлении по итогам встречи глав МИДов потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также сдержанности Израиля. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Все страны ЕС поддержали требование к Израилю о немедленных гуманитарных паузах. Я подчеркиваю, что речь идет о паузах во множественном числе и о том, что они должны быть объявлены как можно скорее», — сказал он.

Кроме того, Боррель также обратил внимание, что Израилю необходимо быть сдержанным при выборе целей в Газе для того, чтобы снизить потери среди мирного населения.

Ранее стало известно, что помощь Газе поступает в ограниченном объеме.

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