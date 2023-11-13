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Помощь Газе поступает в ограниченном объеме, ее недостаточно для удовлетворения потребностей жителей, заявил советник министра труда Палестины Рами Мехдави в интервью турецкой газете Yeni Şafak.

"Началась новая фаза войны. Люди там (в Газе — прим. ред.) сейчас борются с голодом и жаждой. Помощь поступает в ограниченном объеме, но этого отнюдь не достаточно для удовлетворения потребностей жителей Газы", — сказал чиновник.

По его словам, обстановка на Западном берегу реки Иордан ничем не отличается от того, что происходит в Газе.