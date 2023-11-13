Власти Палестины заявили, что жителям Газы недостаточно поступающей помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Помощь Газе поступает в ограниченном объеме, ее недостаточно для удовлетворения потребностей жителей, заявил советник министра труда Палестины Рами Мехдави в интервью турецкой газете Yeni Şafak.
"Началась новая фаза войны. Люди там (в Газе — прим. ред.) сейчас борются с голодом и жаждой. Помощь поступает в ограниченном объеме, но этого отнюдь не достаточно для удовлетворения потребностей жителей Газы", — сказал чиновник.
По его словам, обстановка на Западном берегу реки Иордан ничем не отличается от того, что происходит в Газе.
"Они оккупировали все, включая дороги. Есть вероятность, что они появятся перед нами в любой момент. Они бросают камни в гражданские автомобили. Сейчас 90% людей не могут выехать на свои поля, и урожай будет уничтожен", — добавил Мехдави.