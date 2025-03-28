Еще один авиамаршрут в соседнюю страну открывает Казахстан

Рейсы в Ош будут выполняться по 4 раза в неделю

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 28 мая казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» планирует открытие нового маршрута в Кыргызстан по направлению «Алматы – Ош», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации

Рейсы будут выполняться с частотой 4 раза в неделю (по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям). Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Кыргызстаном увеличится с 7 до 11 в неделю.

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.