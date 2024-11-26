Еще 1,6 млрд кубометров воды направят в Арал до апреля 2025 года

Водное хозяйство
108
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он провел прием граждан, где и были подняты вопросы сохранения Аральского моря. При этом отметим, что с октября 2023 года по апрель 2024 года в Аральское море направили около 1,3 млрд кубометров воды, а с начала года суммарно 2 млрд кубометров. Также тема Северного Арала была на повестке 87-ого заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК), прошедшего в начале месяца в Туркменистане.

«С начала года в Северный Арал было направлено около 2-х млрд кубометров воды. На сегодня общий объем воды в море достиг 22-х млрд кубометров. Помимо водной дипломатии и тесной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии, важную роль в наполнении моря играет внедрение водосберегающих технологий. Благодаря им в этом году аграрии Кызылординской области сэкономили 200 млн кубометров воды, которые также были направлены в Северный Арал. Вопрос очень важный, мы разнопланово занимаемся им и держим на контроле», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, что по итогам переговоров с соседними странами в Туркменистане, министр договорился о том, что до 1 апреля в Шардаринское водохранилище направят 11 млрд кубометров воды. Это позволит накопить необходимый объем воды для поливного сезона 2025 года в южной части страны.

#Арал #водные ресурсы

Популярное

Все
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
«Астана» – первый обладатель Кубка лиги QFL
Юная Ксения – двукратная чемпионка Казахстана
Театр Sensitive завоевал премию «Жан шуақ»
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
Работать в лесу – одно, служить ему – совсем другое
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
Торг неуместен
Летопись народного танца
В районном центре открыли современный кинотеатр
Батыры нашего времени
Задачи глобальные, темпы уверенные
Кубок планеты оспаривали в Астане
«Аттракцион», ушедший в прошлое
Обнаружена сибирская язва
Гран-при «Казахской романсиады» уехал в Астану
«Сидеть дома скучно»
Раз – сосенка, два – дубок, третьей будет яблонька…
Почти сто нарушений за сутки
Земельный вопрос
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Подвиги героя в памяти
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Грустные думки аграрные
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи

Читайте также

Какие поправки внесли в проект нового Водного кодекса
Более 1,5 тысяч гидротехнических сооружений проверили в Каз…
Аграрии обязаны экономить воду
Морские грузоперевозки активно развивают в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]