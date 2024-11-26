Еще 1,6 млрд кубометров воды направят в Арал до апреля 2025 года

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Он провел прием граждан, где и были подняты вопросы сохранения Аральского моря. При этом отметим, что с октября 2023 года по апрель 2024 года в Аральское море направили около 1,3 млрд кубометров воды, а с начала года суммарно 2 млрд кубометров. Также тема Северного Арала была на повестке 87-ого заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК), прошедшего в начале месяца в Туркменистане.

«С начала года в Северный Арал было направлено около 2-х млрд кубометров воды. На сегодня общий объем воды в море достиг 22-х млрд кубометров. Помимо водной дипломатии и тесной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии, важную роль в наполнении моря играет внедрение водосберегающих технологий. Благодаря им в этом году аграрии Кызылординской области сэкономили 200 млн кубометров воды, которые также были направлены в Северный Арал. Вопрос очень важный, мы разнопланово занимаемся им и держим на контроле», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, что по итогам переговоров с соседними странами в Туркменистане, министр договорился о том, что до 1 апреля в Шардаринское водохранилище направят 11 млрд кубометров воды. Это позволит накопить необходимый объем воды для поливного сезона 2025 года в южной части страны.