Еще 40 женщин обвинили Мохамеда Аль-Файеда в домогательствах

Скандалы
13

Обвинения охватывают более чем 30-летний период, с 1979-го по 2013 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

Полиция Лондона приняла 40 новых исковых заявлений от женщин, которые утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам и изнасилованиям со стороны покойного миллиардера Мохамеда Аль-Файеда, до 2010 года владевшего знаменитым универмагом Harrods.

Новые заявления начали поступать после того, как на Би-би-си был показан документальный фильм «Аль-Файед: харродский хищник», в которых несколько бывших сотрудниц Harrods впервые рассказали о том, как бывший владелец магазина пытался склонить их к сексу или напрямую подвергал сексуальному насилию.

Полиция призвала всех потенциальных жертв Аль-Файеда, еще не заявивших о себе, сделать это как можно скорее. Она пообещала рассмотреть все поданные жалобы, вне зависимости от срока давности.

Со дня первой трансляции документального фильма в редакцию Би-би-си обратились еще 65 женщин, утверждающих, что также стали жертвами домогательств со стороны Аль-Файеда.

Примечательно, что некоторые из них никогда не работали в Harrods, а самые ранние жалобы относятся еще к 1977 году.

Египетский бизнесмен, скончавшийся в прошлом году в возрасте 94 лет, владел универмагом с 1985 по 2010 год.

В лондонской полиции утверждают, что на момент трансляции фильма Би-би-си властям было известно о 21 жалобе на Аль-Файеда, но с тех пор против него было подано еще 40 исков.

Хотя привлечь к уголовной ответственности самого умершего миллиардера уже нельзя, полиция продолжает изучать поданные заявления, чтобы установить других возможных обвиняемых.

По словам старшего сержанта британской полиции Стивена Клеймана, в некоторых обращениях, помимо собственно Аль-Файеда, упоминаются и другие персоналии, которые также могли нарушать закон.

Кроме того, все поданные до выхода фильма исковые заявления сейчас пересматриваются заново на предмет того, не появилось ли там повода для начала следственных действий с учетом вновь открывшихся фактов.

В прошлом месяце Би-би-си обнародовала рассказы двух десятков бывших сотрудниц Harrods, обвинивших владельца магазина в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Журналисты корпорации собрали свидетельства того, что администрация фешенебельного универмага, зная о поведении Аль-Файеда, не только не вмешивалась в происходящее, но и покрывала его преступления.

Нынешние владельцы Harrods заявили, что совершенно потрясены прозвучавшими обвинениями — как и тем, что руководство магазина не стало на сторону жертв, за что они отдельно принесли тем извинения.

С 2023 года в универмаге проходит независимое расследование обвинений, охватывающих период в несколько десятилетий.

Впрочем, список женщин, утверждающих, что стали жертвами домогательств со стороны Аль-Файеда, не ограничивается только сотрудницами Harrods.

Среди 65 обратившихся в редакцию Би-би-си есть и те, кто утверждает, что устраивался к Аль-Файеду на роль домашней прислуги, в том числе уборщиц и поварих его особняка в Окстеде (пригород на юге Лондона), что не помешало тому требовать от них оказания сексуальных услуг.

#скандал #харрасмент #Мохамед Аль-Файед

Популярное

Все
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Названы победители республиканского чемпионата по керлингу
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Фильм «Бауырына салу» получил главный приз на МКФ Baku International Film Festival 2024
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Профилактические программы по оздоровлению населения реализуют в области Жетысу
Казахстан занимает ведущие позиции в регионе по привлечению прямых инвестиций
«Барыс» одержал третью победу в сезоне
В Семее появился сквер медиков
Музыкальная телепортация
Рабочие профессии становятся востребованными среди молодежи в области Абай
Десять коллективов приняли участие в ХХХ Республиканском театральном фестивале
Что сказал Черчесов?
Крупнейшую ферму построят в ауле
В связи ухудшением погоды закрыты дороги в ряде регионах
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Кто в ответе за ИИ?
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Миллионерами становятся врачи, прибывающие на работу в область Жетысу
Встречи с международными наблюдателями
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
«Мы возвращаем их с войны...»
Чтобы поддерживать новые стандарты образования нужны деньги. Где их брать?
Спикер Сената принял участие в референдуме
Указ Главы государства
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

Сериальные убийцы: дело братьев Менендес 35-летней давности…
15-летнюю беременную атыраучанку выдали замуж за насильника…
Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию
Казахстанец призывает соотечественников убивать львов - ВИД…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]