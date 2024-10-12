Еще 40 женщин обвинили Мохамеда Аль-Файеда в домогательствах

Обвинения охватывают более чем 30-летний период, с 1979-го по 2013 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Полиция Лондона приняла 40 новых исковых заявлений от женщин, которые утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам и изнасилованиям со стороны покойного миллиардера Мохамеда Аль-Файеда, до 2010 года владевшего знаменитым универмагом Harrods.

Новые заявления начали поступать после того, как на Би-би-си был показан документальный фильм «Аль-Файед: харродский хищник», в которых несколько бывших сотрудниц Harrods впервые рассказали о том, как бывший владелец магазина пытался склонить их к сексу или напрямую подвергал сексуальному насилию.

Полиция призвала всех потенциальных жертв Аль-Файеда, еще не заявивших о себе, сделать это как можно скорее. Она пообещала рассмотреть все поданные жалобы, вне зависимости от срока давности.

Со дня первой трансляции документального фильма в редакцию Би-би-си обратились еще 65 женщин, утверждающих, что также стали жертвами домогательств со стороны Аль-Файеда.

Примечательно, что некоторые из них никогда не работали в Harrods, а самые ранние жалобы относятся еще к 1977 году.

Египетский бизнесмен, скончавшийся в прошлом году в возрасте 94 лет, владел универмагом с 1985 по 2010 год.

В лондонской полиции утверждают, что на момент трансляции фильма Би-би-си властям было известно о 21 жалобе на Аль-Файеда, но с тех пор против него было подано еще 40 исков.

Хотя привлечь к уголовной ответственности самого умершего миллиардера уже нельзя, полиция продолжает изучать поданные заявления, чтобы установить других возможных обвиняемых.

По словам старшего сержанта британской полиции Стивена Клеймана, в некоторых обращениях, помимо собственно Аль-Файеда, упоминаются и другие персоналии, которые также могли нарушать закон.

Кроме того, все поданные до выхода фильма исковые заявления сейчас пересматриваются заново на предмет того, не появилось ли там повода для начала следственных действий с учетом вновь открывшихся фактов.

В прошлом месяце Би-би-си обнародовала рассказы двух десятков бывших сотрудниц Harrods, обвинивших владельца магазина в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Журналисты корпорации собрали свидетельства того, что администрация фешенебельного универмага, зная о поведении Аль-Файеда, не только не вмешивалась в происходящее, но и покрывала его преступления.

Нынешние владельцы Harrods заявили, что совершенно потрясены прозвучавшими обвинениями — как и тем, что руководство магазина не стало на сторону жертв, за что они отдельно принесли тем извинения.

С 2023 года в универмаге проходит независимое расследование обвинений, охватывающих период в несколько десятилетий.

Впрочем, список женщин, утверждающих, что стали жертвами домогательств со стороны Аль-Файеда, не ограничивается только сотрудницами Harrods.

Среди 65 обратившихся в редакцию Би-би-си есть и те, кто утверждает, что устраивался к Аль-Файеду на роль домашней прислуги, в том числе уборщиц и поварих его особняка в Окстеде (пригород на юге Лондона), что не помешало тому требовать от них оказания сексуальных услуг.