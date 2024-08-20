Еще 50 пострадавших от паводка получили жилье в ЗКО

Жители села Подстепное Теректинского района будут жить в новых домах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области
Дома были построены на спонсорские средства. В церемонии вручения ключей от жилых домов принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.
«В Теректинском районе завершено строительство 50 из 130 строящихся домов. Остальные 80 домов мы планируем завершить к сентябрю. Выражаю искреннюю благодарность спонсорам и компаниям, которые поддержали строительные работы», - сказал глава региона.
Кроме того, для пострадавших от паводка жителей в Теректинском районе ЗКО было приобретено 30 домов, проведен ремонт жилья для 395 семей.
Дом жительницы села Подстепное Теректинского района Лауры Нысановой признан непригодным во время паводка. Сегодня она и ее семья празднуют новоселье.
«В конце марта наш дом был затоплен. Но, оказывается, за темной полосой наступает белая. Мы очень рады, что получили доступ к светлому, просторному трехкомнатному дому, в котором есть все удобства. Выражаю благодарность главе государства, создавшему такие условия», - сказала Лаура Нысанова.