Еще 50 пострадавших от паводка получили жилье в ЗКО

Жители села Подстепное Теректинского района будут жить в новых домах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Дома были построены на спонсорские средства. В церемонии вручения ключей от жилых домов принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

«В Теректинском районе завершено строительство 50 из 130 строящихся домов. Остальные 80 домов мы планируем завершить к сентябрю. Выражаю искреннюю благодарность спонсорам и компаниям, которые поддержали строительные работы», - сказал глава региона.

Кроме того, для пострадавших от паводка жителей в Теректинском районе ЗКО было приобретено 30 домов, проведен ремонт жилья для 395 семей.

Дом жительницы села Подстепное Теректинского района Лауры Нысановой признан непригодным во время паводка. Сегодня она и ее семья празднуют новоселье.