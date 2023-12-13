Еще больше народного участия

Шымкентцы активно участ­вуют в распределении бюджетных денег, отправляя заявки по проектам, которые считают важными для формирования комфорт­ной среды проживания. Чаще всего жители инициируют проекты по обустройству во дворах жилых домов детских и спортивных площадок, установке беседок, скамеек и урн в общественных местах. Активно поддерживаются также проекты, направленные на озеленение и освещение города, обеспечение санитарной очистки и благоустройства территории жилых массивов, создание условий для людей с ограниченными возможностями.

Предложения, набравшие наи­большее количество голосов у жителей, реализуются районными акиматами. На текущий год таким образом отобрано 194 проекта во всех пяти райо­нах города. На их реализацию из местного бюджета выделили 5,8 млрд тенге. В следующем году местная исполнительная власть намерена удвоить финансирование по программе «Бюджет народного участия».