Еще два кандидата предложены на пост генсека ООН

Айман Аманжолова
Согласно документам, опубликованным в среду на официальном сайте председателя Генеральной Ассамблеи /ГА/ ООН, на должность следующего генерального секретаря всемирной организации выдвинуты еще два кандидата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бурунди, являющаяся сейчас председателем в Африканском союзе /АС/, выдвинула кандидатуру бывшего президента Сенегала Маки Саля, в то время как Коста-Рика выдвинула Ребеку Гринспен, экономиста и бывшего вице-президента страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

С учетом новых кандидатур, в настоящее время за пост генсека борются четыре претендента. Двумя другими кандидатами являются бывший президент Чили Мишель Бачелет, выдвинутая Чили, Бразилией и Мексикой, и Рафаэль Гросси, нынешний генеральный директор Международного агентства по атомной энергии /МАГАТЭ/, выдвинутый Аргентиной.

В письме к государствам-членам ООН, направленном в среду, председатель ГА ООН Анналена Бербок раскрыла порядок проведения интерактивных диалогов с кандидатами, запланированных на неделю с 20 апреля.

Диалоги будут построены вокруг трех основных направлений деятельности ООН - мир и безопасность, права человека и развитие. Согласно письму, каждый кандидат представит свое видение, после чего государства-члены зададут вопросы и примут участие в обсуждении.

В письме также отмечается, что кандидаты должны быть выдвинуты до начала интерактивных диалогов и не позднее 1 апреля, чтобы иметь право на участие.

