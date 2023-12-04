Еще две позиции потерял Головкин в рейтинге WBO

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Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленный рейтинг весовых категорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Что касается среднего дивизиона, в котором чемпионом является Жанибек Алимханулы, то другой казахстанец Мейирим Нурсултанов сохранил за собой второе место. А вот Геннадий Головкин потерял две позиции и опустился уже на шестую строчку. Лидером рейтинга остался британец Крис Юбенк-младший", - говорится в информации.

Отметим, что Головкин последний раз боксировал в сентябре прошлого года, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу.

Топ-15 рейтинга среднего веса от WBO:

1. Крис Юбенк-младший (Великобритания);

2. Мейирим Нурсултанов (Казахстан);

3. Дензел Бентли (Великобритания);

4. Хамза Шираз (Великобритания);

5. Шейн Мосли-младший (США);

6. Геннадий Головкин (Казахстан);

7. Феликс Кэш (Великобритания);

8. Андрей Михайлович (Новая Зеландия);

9. Анауэль Нгамиссенге (Конго);

10. Лиам Смит (Великобритания);

11. Айзек Хардман (Австралия);

12. Элайджа Гарсия (США);

13. Этунди Мишель Уильям (Бразилия);

14. Федор Черкашин (Польша);

15. Айниваер Йиликсиати (Китай).