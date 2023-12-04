Еще две позиции потерял Головкин в рейтинге WBO

GGG опустился уже на шестую строчку
Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленный рейтинг весовых категорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
"Что касается среднего дивизиона, в котором чемпионом является Жанибек Алимханулы, то другой казахстанец Мейирим Нурсултанов сохранил за собой второе место. А вот Геннадий Головкин потерял две позиции и опустился уже на шестую строчку. Лидером рейтинга остался британец Крис Юбенк-младший", - говорится в информации.
Отметим, что Головкин последний раз боксировал в сентябре прошлого года, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу.
Топ-15 рейтинга среднего веса от WBO:
1. Крис Юбенк-младший (Великобритания);
2. Мейирим Нурсултанов (Казахстан);
3. Дензел Бентли (Великобритания);
4. Хамза Шираз (Великобритания);
5. Шейн Мосли-младший (США);
6. Геннадий Головкин (Казахстан);
7. Феликс Кэш (Великобритания);
8. Андрей Михайлович (Новая Зеландия);
9. Анауэль Нгамиссенге (Конго);
10. Лиам Смит (Великобритания);
11. Айзек Хардман (Австралия);
12. Элайджа Гарсия (США);
13. Этунди Мишель Уильям (Бразилия);
14. Федор Черкашин (Польша);
15. Айниваер Йиликсиати (Китай).