Еще один дворец. Ледовый

Строительство и открытие ледового дворца аким области Дархан Сатыбалды назвал результатом планомерной работы по развитию массового спорта, проводимой по поручению Главы государства. Отныне дети и подростки могут заниматься фигурным катанием, хоккеем с шайбой, шорт-треком. Желающих тренироваться и добиваться высоких профессиональных результатов в городе достаточно. Так что уже в скором будущем страна может услышать имена новых чемпионов республиканских и международных соревнований по зимним видам спорта.

Участие в торжественном открытии ледового дворца приняли президент Федерации фигурного катания РК Елена Те, мама заслуженного мас­тера спорта Казахстана, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дениса Тена – Оксана Тен, пожелавшая туркестанцам успехов в освоении зимних видов спорта.

Ледовый дворец на 1 200 мест занимает территорию в два гектара. Оборудование доставлено по специальному заказу, а изготовлено оно в Италии, Канаде и Финляндии. Открыта новая спортивная площадка и для жителей и гостей города, получивших возможность заниматься массовым катанием на коньках. Для них она действует два дня в неделю – по субботам и воскресеньям.

В Туркестанской области проживает более двух миллионов жителей. А в самом городе Туркестане численность населения превысила 220 тыс. человек. В регионе высокий демографический рост, поэтому очень важно вовлекать подрастающее поколение в спорт.

Планомерно создается инфраструктура для занятий различными видами спорта. В областном центре уже сейчас для этого есть стадион «Туркестан-Арена» на 7 000 мест, многофункциональный спортивный комплекс «Олимпик Центр», теннис­ный центр, Центр подготовки олимпийского резерва, семь открытых больших теннисных кортов, 75 современных игровых и 45 детских площадок, а также 51-километровая сеть велодорожек. Предполагается, что к уже существующим спортивным площадкам в ближайшем будущем добавится ипподром для развития национального конного спорта, будет построено здание спортивной школы-интерната и колледжа для одаренных детей, врачебный дис­пансер для спортсменов.