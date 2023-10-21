Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан

Спорт
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Вахитов Елдос
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84-я ракетка мира Александр Шевченко на пути к смене спортивного гражданства, передает Kazpravda.kz

Фото: Чемпионат.ру

Александр Шевченко получает вид на жительство в Казахстане.

«Мы давно с ним разговаривали. Саша хочет играть за Казахстан. Тем более он давно не живёт в России, базируется в Европе. Думаю, в ближайшее время он получит гражданство Казахстана и, соответственно, присоединится к нашей команде», – рассказал в интервью «Чемпионату» вице-президент федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Первые слухи появились практически год назад, также в октябре Александр в соцсетях хохмы ради опубликовал «сториз» с результатами матча квалификации в Стокгольме с Павлом Котовым. Неожиданно, видимо, даже для самого спортсмена, иконку с его фотографией сопровождал флаг Казахстана, а не России.

#теннис #Александр Шевченко

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