Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан

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Александр Шевченко получает вид на жительство в Казахстане.

«Мы давно с ним разговаривали. Саша хочет играть за Казахстан. Тем более он давно не живёт в России, базируется в Европе. Думаю, в ближайшее время он получит гражданство Казахстана и, соответственно, присоединится к нашей команде», – рассказал в интервью «Чемпионату» вице-президент федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Первые слухи появились практически год назад, также в октябре Александр в соцсетях хохмы ради опубликовал «сториз» с результатами матча квалификации в Стокгольме с Павлом Котовым. Неожиданно, видимо, даже для самого спортсмена, иконку с его фотографией сопровождал флаг Казахстана, а не России.