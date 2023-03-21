Еще одна высота

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Аскар Бейсенбаев

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в финале турнира WTA 1000 Indian Wells обыграла вторую в мировом рейтинге теннисистку – белоруску Арину Сабаленка.

Решающий поединок на турнире в знаменитом американском Индиан-Уэллсе, который считается пятым, неофициальным «Большим шлемом», для лучшей теннисистки нашей страны складывался весьма непросто. Можете себе представить, что первый сет в матче разыг­рывался 1 час и 20 минут! Он получился весьма и весьма упорным, с 24 розыгрышами на тай-брейке, но в итоге все же остался за Рыбакиной, которая с пятой попытки реализовала сетбол – 7:6 (13:11). Вторую партию Елена выиграла со счетом 6:4.

За 2 часа и 4 минуты итогового времени Елена выполнила семь эйсов при двух двойных ошибках, а также реализовала три брейк-пойн­та из десяти. На счету Арины четыре подачи навылет и десять двойных ошибок, а также два успешных брейк-пойнта из шести. Таким образом, казахстанка еще и взяла реванш у белорусской теннисистки за обидный проигрыш в финале Открытого чемпио­ната Австралии-2023.

– Потрясающие ощущения! Это были тяжелые, но действительно хорошие две недели для меня. В финальном матче у нас обеих были шансы в стартовом сете, но в итоге все сложилось по-моему. Поэтому именно первый сет оказался наиболее важным, а затем было немного легче. Тай-брейк был действительно эпичным – со всеми этими двойными ошибками и нервами. В конце концов, нужно было просто сосредоточиться на каждом очке и попытаться бороться до конца.

Хочу поздравить Арину с великолепным выступлением. Конечно, хочу поблагодарить организаторов турнира, спонсоров, директоров. Играть здесь – настоя­щее удовольствие. Я готова приехать в следующем году и повторить свое достижение, – прокомментировала свою победу Елена.

Напомним, на данном турнире Рыбакина обыграла Софью Кенин (США), Паулу Бадосу (Испания), Варвару Грачеву (Россия), Каролину Мухову (Чехия) и первую ракетку планеты Игу Свентек (Польша).

Елена Рыбакина впервые в карьере победила на турнире серии WTA 1000 и стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть подобное соревнование в одиночном разряде. Спортсменка взяла уже четвертый одиночный титул в карьере: 2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс (США), 2022 Grand Slam Wimbledon (Великобритания), 2020 WTA 250 Хобарт (Австралия) и 2019 WTA Бухарест (Румыния). Благодаря победе в Индиан-Уэллсе лидер женской сборной Казахстана заработала 1 262 220 долларов призовых, 1 000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднялась на 7-ю строчку.

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