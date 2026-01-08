Еще одну газовую тепловую станцию начали строить в столице

Столица
99

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал об очередной газовой тепловой станции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

В столице для опережающего развития инфраструктуры строится ряд объектов систем жизнеобеспечения. Они позволяют городу увеличить тепловые и электрические мощности, водоснабжение. Ранее уже построили и сдали в эксплуатацию третью станцию питьевой воды (НФС-3), газовые тепловые станции, электрическую подстанцию и др.

По словам акима, ввод новых тепловых источников увеличил мощность тепловой системы на 34%, профицит составляет 500 Гкал/час. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. К примеру, при температуре воздуха - 20°C профицит тепла составляет порядка 1500 Гкал/час.

«Для сохранения тепловых мощностей строим новую газовую тепловую станцию «Тельмана» мощностью 710 МВт. Реализация проекта позволит обеспечить централизованным теплоснабжением застройку в районе ЖК «Багыстан», ЖМ «Тельмана» и пр. Улы Дала.

Использование природного газа позволит улучшить экологическую обстановку и снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе Тельмана», - написал аким столицы.

Также начата подготовка к расширению ТЭЦ-2 и проектирование второй очереди ТЭЦ-3.

#Астана #аким #теплостанция

