Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка

На данный момент в копилке нашей сборной 22 медали, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Казахстанка Марьям Салимгереева стала бронзовым призером по пара таеквондо на Азиатских Пара играх, сообщает Минтуризма и спорта республики.

Салимгереева выступала в весе 65 кг.

Сборная Казахстана занимает седьмое место в общекомандном медальном зачете Азиатских параигр-2023 в Ханчжоу (Китай).

На данный момент в копилке Казахстана 22 медали: 5 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых.

Абсолютным лидером турнира является Китай — у него 165 медалей: 66 золотых, 53 серебряные и 46 бронзовых.

На втором месте идет Иран — 47 медалей: 17 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых.

Замыкает тройку лучших команд турнира Узбекистан — у него 38 медалей: 12 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

IV Азиатские Пара игры – 2022 проходят в китайском Ханчжоу.