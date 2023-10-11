Ещё одну партию гуманитарной помощи готовит Казахстан для Афганистана

Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Первая партия груза уже прибыла сегодня в Герат

Фото: пресс-служба МИД РК

В ближайшее время ожидается направление пострадавшему афганскому народу очередного крупного гуманитарного груза железнодорожным транспортом на станцию «Хайратон» (афганская провинция Балх). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Kazpravda.kz.

В МИДе отметили, что по поручению Касым-Жомарта Токаева при активном участии казахстанского агентства международного развития «KazAID» в афганскую провинцию Герат казахстанским специальным авиабортом прибыл крупный гуманитарный груз, который включает в себя продукты питания, палатки, одежду и постельные принадлежности весом свыше 1600 тонн.

Казахстанский гуманитарный груз был принят представителями Штаба по борьбе с последствиями стихии Афганистана, в частности генеральным директором гражданских аэропортов Гарвал Абдул Саттаром.

Ранее в провинцию Герат также прибыл оперативно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в количестве 45 человек, которые проводят спасательные работы в населенном пункте Наиброфи (около 50 км от Герата).

Руководство провинции Герат в лице губернатора шейха Нур Ахмад Ислам Джара выразило благодарность казахстанской стороне за оказываемую постоянную гуманитарную помощь.

Напомним, в результате сильного землетрясения 7 октября на западе Афганистана (эпицентр в провинции Герат), приведшего к гибели около 2 500 человек, ранению 9 000 человек, а также разрушению 2 000 домов, правительство РК приняло решение об оказании экстренной гуманитарной помощи афганскому народу.

#Афганистан #гуманитарная помощь #груз

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