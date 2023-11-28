Есть ли шанс наверстать упущенное?

В Казахстане скидку на розничный налог получили предприниматели лишь двух областей – Карагандинской и Кызылординской, а также Астаны. Действие СНР было введено с 1 января 2023 года на основании поправок в Налоговый кодекс. Данная инициатива – результат конкретного поручения Главы государства.

Специальный налоговый режим призван помочь бизнесу восстановиться после пандемии. Среди налогоплательщиков, имеющих право применять СНР, предприниматели, численность наемных работников которых не превышает 200 человек.

Годовой доход не должен превышать 600 тыс. МРП. При этом виды деятельности четко определены Правительством. Основу списка сос­тавляют сферы торговли и ряда услуг населению.

Как уже упоминалось, на сегодняшний день скидку 50% на розничный налог получили лишь предприятия малого и среднего бизнеса трех регионов. В области Улытау такие нормативно-правовые акты были тоже приняты, но… с опозданием. Дело в том, что крайний срок подачи документов, согласно Налоговому кодексу, был утвержден на дату 1 июля 2023 года. Однако все причастные к разработке, подготовке и утверждению документов, а это РПП «Атамекен», маслихаты, отделы предпринимательства городов и районов, были уверены: время у них есть до 1 декабря 2023-го. Ошиблись!

Новость об отмене решений маслихатов вызвала в регионе серьезный резонанс в сфере бизнеса. Встал вопрос: что можно сделать сегодня, чтобы преимущества СНР оказались доступны предпринимателям области Улытау в следующем году? Данный вопрос был поднят на площадке РПП «Атамекен», где прошло мероприятие с учас­тием бизнеса, государственных контролирующих и надзорных органов.

В области Улытау велась работа, направленная на снижение ставки розничного налога, ­сообщил управляю­щий директор по защите бизнеса РПП «Атамекен» Галымжан Сутбаев. Такое решение имеет право принять местный представительный орган – маслихат.

– 17 мая РПП «Атамекен» разослала письма во все государственные органы, – отметил он. – Вопрос обсуждался бизнес-сообщест­вом и в июне. В конечном же итоге – опоздали. Зарегистрировать нормативно-правовые акты (НПА) в областном департаменте юстиции нужно было до 1 июля. Однако после соблюдения всех процессуальных требований к НПА в Жанааркинском и Улытаус­ком районах решения были приняты только 15 августа 2023 года, в Каражале – 14 сентября, в Жезказгане – 7 сентября, в Сатпаеве – 20 сентября.

В аналогичной ситуации оказались и другие регионы Казахстана, где, по всей вероятности, также опоздали с регистрацией НПА.

По данным РПП «Атамекен», за пос­ледний год в области Улытау коли­чество зарегистрированных предпринимателей выросло на 15% (на 2 301 субъект). Численность МСБ сегодня составляет 18 499. На 19% увеличилось и число действующих субъек­тов МСБ – таких в регионе 17 314.

Положительная динамика есть, подчеркнул Галымжан Сутбаев, а это означает, что понижение размера ставки, к примеру, с 4 до 2% при применении СНР еще больше поспособствует улучшению бизнес-климата, снижению налоговой нагрузки на предпринимателей, а также повышению деловой активности предпринимательского сектора.

Отмена же принятых решений мас­лихатов вызывает тревогу у бизнес-сообщества. В дальнейшем это может привести к негативным последствиям для предпринимателей, в том числе к социальному напряжению, экономическому спаду и недоверию к Правительству.

Повестку дня поддерживает Еркебулан Сатымбаев, и. о. руководителя департамента государственных доходов области Улытау.

– Розничный налог – один из спецрежимов, который применяется налогоплательщиками, – отметил он. – По условиям – количеству наемных работников и годовому обороту – многие могли бы получить право применять такой режим в работе. Однако, как показывает статистика, о СНР пока мало кто знает.

Если бы документы были поданы вовремя, напомнил Еркебулан Сатымбаев, то сегодня индивидуальные предприниматели получили бы возможность сократить розничный налог вдвое. Впрочем, несмотря на очевидный положительный эффект снижения налоговой ставки, областной департамент юстиции, опираясь на букву закона, остается непреклонным – решения городских и районных решений маслихатов области Улытау будут признаны утратившими силу.

По словам руководителя отдела регистрации НПА областного департамента юстиции Дианы Есеновой, здесь большой вопрос к органу-разработчику – а это отделы предпринимательства местных исполнительных органов. Они должны были отправить документ на согласование в органы юстиции, провести юридическую экс­пертизу, а затем уже отправлять его на принятие в маслихаты. Все нужно было успеть до 1 июля 2023 года.

Разработчики и депутаты ошибочно полагали, что у них есть время. Дата 1 декабря 2023 года упоминалась в предыдущей редакции статьи Налогового кодекса, утратившей силу в марте текущего года.

С 1 января 2024 года пункт 5 статьи 696-3 Налогового кодекса будет применяться в другой редакции. Поэтому в департаменте юстиции считают целесообразным принимать решение о снижении ставки со следующего года на основании этой редакции статьи.

В целом недопонимание было и есть сейчас, однако предприниматели просят форсировать решение вопроса о снижении налоговой ставки. Депутаты, представители палаты предпринимателей, госорганов и департаментов признают, что каждый должен сделать все от него зависящее. Проблему необходимо решать на республиканском уровне, ведь в сложной ситуации оказались почти все области республики.

– Мы не сидим сложа руки, – резюмировал Галымжан Сутбаев. – Как только стало известно об отмене решений маслихатов, нами были направлены письма во все инстанции, в том числе НПП «Атамекен», чтобы поддержать представителей МСБ. Все стороны надеются, что имеющиеся решения маслихатов удастся продлить на следующий год.