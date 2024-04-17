Есть опытные фермеры, но не хватает семян

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– Темиржан Еркасымович, отмечая важность развития сельского хозяйства, Президент страны в своем Послании отметил, что изыскания аграрной науки должны быть тесно увязаны с вопросами переработки сельскохозяйственного сырья. Есть ли вероятность того, что, помимо свежих сезонных огурцов и помидоров на прилавках магазинов в достаточном количестве, появятся и другие овощи – в сушеном, консервированном или даже в замороженном виде?

– Хранение и переработка овощей и картофеля – ключевые звенья, которым отводится важнейшая роль в равномерном обеспечении населения продуктами питания. Нашим институтом разработаны соответствующие технологии.

Казахстанским фермерам отраслевая наука может предложить набор овощных сортов, по своим качественным характерис­тикам не уступающих, а порой превосходящих зарубежные аналоги по вкусу и питательности. Но при этом хотелось бы особо подчеркнуть: отечественные сорта овощей занимают пока весьма ограниченную площадь. И проблема не в том, что они слабо востребованы, а в том, что для посева имеется очень мало семян.

Между тем при достаточном объеме получения семян овощебахчевых культур можно постепенно потеснить с полей зарубежные гибриды. Тем более что отечественные семена в семь-десять раз дешевле зарубежных.

Их посев дает овощную продукцию с отличными вкусовыми качествами, высоким содержанием витаминов, сахаров и других питательных веществ. Она экологична, устойчива к стрессовым факторам внешней среды (жаре, засухе, низким температурам) и болезням (что исключает или сводит до минимума химические обработки пестицидами), пригодна для длительного хранения.

Следует отметить, что Минис­терством сельского хозяйства РК разработана Комплексная прог­рамма развития семеноводства, в рамках которой планируется увеличение объемов выращивания семян с целью снижения импортозависимости.

– Есть ли у наших ученых «рецепты счастья», за которые двумя руками ухватятся аграрии, стремясь получить высокие урожаи и, соответственно, экономическую выгоду?

– Высокий урожай – еще не гарантия удовлетворения пот­ребностей населения. Основная проблема состоит в нехватке современных хранилищ, способных с минимальными потерями сохранять овощи до нового урожая. Но при этом и сорта культур должны соответствовать технологическим требованиям хранения и переработки. Эти вопросы лежат в основе деятельности научных интересов института, являющегося республиканским центром картофелеводства, овощеводства, бахчеводства и коор­динирующим деятельность десяти научных учреждений РК по данным отраслям.

Мы занимаемся формирова­нием генофонда картофеля и овощебахчевых культур, выявляем доноров с ценными признаками для последующего использования в выведении новых сортов и гибридов.

Помимо этого, занимаемся первичным семеноводством, производством оригинальных и элитных семян картофеля. Разрабатываем ресурсосберегающие технологии возделывания, способствующие сохранению плодородия почвы и получению высоких урожаев экологически чистой продукции. Встречаемся с производственниками, проводим конференции и обучающие семинары для повышения информированности овощеводов.

С их стороны есть запросы на наши рекомендации, но в итоге применять их или нет – решать фермеру. Ведь, помимо знаний агротехнологии, соблюдение рекомендаций требует наличия необходимой техники и возможностей применения удобрений. Так что не всем овощеводам из-за слабой материально-технической базы и недостатка финансовых средств они по силам.

– Как правило, ученые мира делятся своими научными достижениями, создают коллекции генофонда, обмениваются сортами культур для испытаний. Поддерживаете ли Вы эти традиции?

– Без обмена научным опытом трудно достигнуть прогресса. Следует отметить, что институт имеет статус опорного пункта Всероссийского НИИ растение­водства имени Николая Вавилова (ВИР) и тесно сотрудничает с данным научным учреждением по исследованиям генофонда. Кроме того, с 2003 года мы тесно взаимодействуем с Всемирным центром овощеводства (WVC), который является крупным держателем мирового генофонда сельскохозяйственных растений (около 60 тысяч образцов).

Формирование, изучение и сохранение генофонда овощебахчевых растений начато с 1995 года. К началу 1996-го было собрано 280 образцов 18 культур из 100 стран мира. За 20 лет генофонд вырос в 43 раза (с 280 до 12 тысяч образцов). Всего за 20 лет работы изучено и описано более восьми тысяч образцов, или 70% от всех образцов генофонда.

Генофонд картофеля в инс­титуте начал формироваться с 2001 года. На 2020-й его генофонд составил 2 250 образцов мировой коллекции из 40 стран мира, включая 445 образцов 46 диких и культурных видов картофеля, 740 cортов из разных стран, 14 образцов межвидовых гибридов CIP, 120 образцов межвидовых гибридов ВИР и 931 образец (гибрид) казахстанской селекции.

Осуществляется ежегодное пополнение генофонда картофеля за счет обмена и приобретения образцов. Так, если в 2001 году он насчитывал 148 образцов, то до начала пандемии в 2020-м – уже 2 250. Генофонд является национальным достоянием. Генетические ресурсы растений составляют основу селекции новых сортов и гибридов.

– Есть ли у казахстанских ученых набор новых отечест­венных сортов? Как происходит их обновление?

– В повышении продуктив­ности культур важная роль отводится сортам (гибридам) с высокими хозяйственно-ценными признаками.

Исторически сложилось так, что при СССР в Казахстане селекция овощных культур по полной схеме селекционного процесса велась только по трем видам – луку репчатому, томату и огурцу (для открытого грунта). Также осуществлялись исследования по картофелю, арбузу и дыне.

То есть селекционная программа института охватывала только шесть видов культур, по остальным исследования проводили отраслевые институты других союзных республик.

Когда распалось союзное государство, оказалось, что Казахстан не имеет своих сортов по таким важным и ценным овощным культурам, как белокочанная капуста, морковь, столовая свек­ла, огурец, томат, перец сладкий, перец острый, баклажан... Да что там, даже своей столовой зелени (петрушки, сельдерея, салата) не было.

До 1991 года в Союзный реестр было включено только 15 сортов картофеля и овощебахчевых культур казахстанской селекции по девяти видам культур, что очень мало. За годы независимости Казахстана институтом было выведено порядка 200 сортов.

– Прежде в республике существовала сеть семеноводческих хозяйств, которые обеспечивали овощеводство районированными семенами высокой репродукции. Однако в настоящее время каждый фермер ищет семена самостоя­тельно. Как правило, все они имеют зарубежное происхождение и не всегда подходят для наших природно-климатических условий. Есть ли возможность решения этой проблемы?

– Ситуация усугубилась разрушением союзной системы семеноводства. Отсутствие местных сортов по многим видам овощных культур привело к неконтролируемой интервенции в Казахстан зарубежных семян.

В этих условиях селекционная работа по созданию высокопродуктивных отечественных сортов была, есть и будет актуальной, а новые сорта с ценными признаками востребованы аграриями. Селекционно-семеноводческие исследования в институте проводятся по 25 видам культур, включая картофель, лук, томат, огурец, морковь, арбуз и тыкву.

В настоящее время в Госреестр селекционных достижений, рекомендуемых к использованию в Казахстане, включено более 200 отечественных сортов и гиб­ридов по 30 видам культур, в том числе 60 сортов картофеля и 140 сортов и гибридов овощебахчевых культур.

В 2010 году в институте построе­на и введена в эксплуатацию южнокорейская селекционная теплица площадью 3 420 квад­ратных метров, позволившая значительно ускорить и расширить селекционные исследования. Производству предложены новые отечественные сорта и гибриды с лучшими хозяйственно-ценными признаками.

Селекционеры по многим видам культур обеспечили сортовую независимость отрасли и страны. Теперь стоит важная задача – размножить и запустить их широкое возделывание.

– Каковы перспективы развития института и приоритеты его деятельности?

– В первую очередь это расширение применения инновационных технологий. Институт ежегодно может производить до 700–750 тонн семенного картофеля и 3 800–4 500 кило семян овощебахчевых культур высших репродукций.

Институт имеет инновационный объект – завод по производству безвирусных мини-клубней картофеля. Это биотехнологический комплекс, оснащенный современными научными приборами и теплицей площадью пять квадратных километров. Здесь ежегодно производятся до 75–100 тысяч штук безвирус­ных пробирочных растений картофеля, до 750 тысяч штук оздоровленных мини- и микроклубней.

Инновационная технология поз­воляет снизить расход семенных клубней в питомниках первичного картофельного семеноводства, многократно уменьшить расходы на транспортировку семян, увеличить продуктивность на 30–35%. Объект позволяет ускоренно размножать и внедрять в производство 20–25 новых сортов картофеля казахстанской селекции.

В настоящее время институт осуществляет первичное семеноводство на основе мини-клубней, также отпускает их по заявке элитным семеноводческим хозяйствам.

Потребность Казахстана в семенах овощебахчевых культур за счет местных семян покрывается в среднем на 15–30% (по видам культур), оставшиеся потребности покрываются за счет импорта.

Отсутствие в республике четко налаженной системы семеноводства является основной причиной острого дефицита местных семян на рынке.

– В последние годы в основных овощеводческих регионах, особенно на юге страны, остро ощущается недостаток поливной воды. Есть ли у инс­титута рекомендации для овощеводов по снижению остроты этой проблемы?

– Нами изучена и оценена эффективность прогрессивных водосберегающих технологий: капельного и подпочвенного орошения, мелкодисперсного дождевания картофеля и овощных культур. Проведена адаптация данных технологий полива применительно к почвенно-климатическим условиям регионов Казахстана. Разработаны различные овощные и картофельные севообороты, системы применения удобрений и средств защиты растений против вредных организмов.

Для семеноводческих хозяйств рекомендованы беспересадочные технологии семеноводства двулетних овощных культур (капусты, лука, моркови, свеклы), которые позволяют значительно (в среднем на 25–30%) снизить затраты на производство семян.

Созданы и предложены фермерам приемы сохранения и воспроизводства плодородия почв в орошаемом овощеводстве, технологии выращивания органических овощей и картофеля.