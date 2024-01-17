Есть свободное время? Читай!

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Любовь Доброта

На многолюдных рынках и в торговых центрах Туркестанской области появятся библиотеки.

фото пресс-службы облакимата

Так на юге намерены приобщать людей к чтению, знакомить с классическими произведениями и литературными новинками.

Стартовал проект в торговом цент­ре «Куаныш» – здесь появился пункт библиотеки «Фараб». В церемонии открытия приняли участие представители местной интеллигенции, предприниматели и посетители центра.

– В нашем регионе подавляющее большинство жителей ведет свой бизнес через торговые точки, – подчеркнул заместитель акима области Бейсен Тажибаев. – Рынки – это мес­то, которое часто посещают люди. Поэтому мы запустили новый проект по расширению культурной среды и созданию возможности для предпринимателей читать книги. Открывшаяся библиотека будет обслуживать до 70 человек в день, или 1 500 человек в месяц. Хочу выразить благодарность владельцам рынка, которые поддержали нашу инициативу. Уверен, библиотечный пункт послужит на благо читателей и жителей города.

В самом большом торговом центре города – «Куаныш» – работают более 1 700 предпринимателей. В день рынок посещают в среднем более 20 тыс. человек.

В библиотеке рынка представлено около трех тысяч книг, в том числе мировые бестселлеры, художественная и мотивационная литература. Чтение книг не только отразится на духовном развитии, но и позволит деловым людям расширять бизнес, находить новые креативные идеи. Книжные полки будут обновляться в соответствии с потребностями читателей. Кроме того, здесь будут специальные шкафы, куда жители смогут положить свою книгу или взять для чтения другую.

Всего в регионе 39 рынков. Торговлей занимаются более семи тысяч предпринимателей. Власти намерены продолжить реализацию проекта, полагая, что доступность книг отразится на росте читателей. Библиотеки в ближайшее время предполагается открыть в крупных торговых центрах районов и городов.

В целом по области работают 398 библиотек, книжный фонд которых составляет 6 млн экземпляров.

В прошлом году в регионе запущен проект «Открытая библиотека в открытом акимате». В зданиях акиматов области, районов и городов, а также на территории социальных объектов открылись библиотечные уголки. Только в Туркестане в рамках проекта соз­дано три десятка передвижных библиотечных пунктов.

#Туркестанская область #проект #рынок #книги #библиотеки #чтение #ТЦ

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